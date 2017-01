Nueva demanda de Alba Carrillo a Feliciano LÃ³pez

26 ene 2017 abc / beatriz cortázar

Compartir en google plus

El pasado martes, Teresa Bueyes, abogada de Alba Carrillo, presentó en el juzgado de Pozuelo de Alarcón una demanda de 65 páginas con las que reclama la anulación de la firma que la modelo y el tenista Feliciano López realizaron ante notario con objeto de formalizar su separación de bienes.

Se pide la anulación de la claúsula que especifica la liquidación de los gananciales durante los siete meses transcurridos entre la boda, en junio de 2015, y la firma del documento.

Se quiere demostrar que lo que se firmó es falso

Cuando Carrillo firmó dicha separación de bienes, tuvo la oportunidad de consultarlo con su anterior abogada tal y como se ha demostrado a través de unos WhatsApp; pero ello no ha sido impedimento para que su letrada presente esta nueva demanda en donde se quiere demostrar que lo que allí se firmó es falso, dado que no se había producido esa liquidación de gananciales y que, por tanto, no hay ningún documento que avale el reparto o ni tan siquiera un inventario.

No es el único argumento que se va a esbozar dado que también se presentarán certificados médicos que demuestren que en aquel momento la modelo estaba bajo tratamiento por sus trastornos psicológicos y de ahí que no fuera realmente consciente de lo que estaba firmando.

Lee la información completa en ABC.

Seguro que también te interesa...

Alba Carrillo borra su cuenta de Instagram

Fonsi Nieto y Feliciano López se compinchan contra una "desolada" Alba Carrillo

El "despropósito" de Alba Carrillo delante de Feliciano López en el juzgado, al detalle