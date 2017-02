Bella Donna Bimba

Compartir en google plus

Cuando el grito general de la mujer luchadora y valiente aun resuena en los medios sobre todo norteamericanos, nos llega con la misma fuerza rosa o fucsia que da el universo femenino, la triste noticia del adiós a un referente para tantas y tantas ‘gladiadoras’ de la vida.

Pocas veces el sentir de la pérdida de alguien ha sido tan unánime como esta despedida a Bimba Bosé. Un sentir sincero de quienes la hemos visto siempre como un modelo a seguir por muchos motivos. Como resistiéndonos a aceptarlo, como si algo de nosotros fuera arrancado, nos preguntamos cómo puede irse tanta vida.

Tenía Bimba esa capacidad de enamorar con el mero hecho de su presencia. Esa serenidad al hablar y ese ‘quitarse importancia’ para darte a ti la atención que ella creía necesaria para que las cosas fluyeran. Trabajadora incansable, con un talento para todo lo que se propusiera. Generosa y capaz. Lista como nadie y observadora, comprometida con lo que sucedía a su alrededor desde esos ojos siempre abiertos al mundo.

Ha calado especialmente en las mujeres porque irradiaba libertad en sus actos, contagiaba cercanía con sus palabras y compromiso con su mirada. Bimba ha conseguido hacernos ver que es importante celebrar la vida y que lo demás son tonterías. Que se puede uno divertir con todo lo que hace y que para ser auténtico solo hay que saber que uno lo es, por el mero hecho de tener sueños para compartir y ganas de aprender.

No se ha dejado nada en la chistera porque se ha mostrado desde los inicios con la grandeza de quién es consecuente en la vida. Observadora y tenaz, no ha dado importancia a las cosas banales que le han podido rodear porque pasaban sin siquiera rozar su piel. En ella ha calado lo que es de verdad, lo que te mueve desde las entrañas y no hay tiempo que perder en el resto de asuntos.

Si no te llega, déjalo estar, parecía pensar la Bosé más coherente. Una piña con Miguel y Lucía y unida a los suyos, todos esos amigos a los que se ha entregado haciendo de ellos también una familia. Normal que muchos se sintieran atraídos por su energía. Músicos, directores de cine, diseñadores, directores de campañas, pintores, fotógrafos o maquilladores. Todos encontraban en ella la mejor aliada para crecer en lo profesional, pero también en lo personal.

Y qué decir de todas esas personas anónimas a las que ha inspirado, contagiado y enseñado una forma de afrontar la vida. Se va Bimba, la soñadora y la tajante, creadora y veraz, dejándonos una lección de vida y de lucha que hemos intentado aprender, con la promesa de admirarla y recordarla como se merece.

Yo lo haré siempre, como esta mujer abierta y respetuosa con todos que no dejó de sonreír y demostrar que la mujer, tiene nombre de niña.

Una canción para la ocasión...

‘Alfonsina y el mar’, por Miguel Bosé.

