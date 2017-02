Voy a luchar por ver a mi hijo

6 feb 2017

Celebrando el doble disco de oro que le entregaron por sus éxitos Dale y Así soy yo, Kiko Rivera promociona su ultimo tema, Sano juicio. Un título que le viene al pelo, ya que reconoce encontrarse más estable que nunca. Luchando en los juzgados por la custodia de su hijo, Francisco, y con el sueño de triunfar al otro lado del Atlántico, Kiko puede ser la sorpresa del concierto de su madre el día 11 de febrero en Madrid.

Corazón Retoma su faceta como cantante con Sano juicio. El título ya dice mucho.

Kiko Rivera Es un single de regaetton colombiano con ritmos muy actuales. Estoy feliz y deseando que llegue el verano para que la gente lo pueda disfrutar y bailar...

Corazón Me lo ha puesto fácil con ese tema. ¿Está Kiko Rivera en su sano juicio?

Kiko Rivera Claro que sí tanto en lo profesional como en lo personal. En mi carrera compagino mi labor de Dj con la de cantante, además aun no tengo temas suficientes para poder ofrecer un concierto. He decidido sacar single a single, ya van seis. Me parece una combinación perfecta en este momento, aunque mi objetivo está más encaminado a mi faceta de cantante, pero reconozco que con todo disfruto y, al final, es música.

Amo demasiado la vida de ‘dj’ para dejarlo"

Corazón Se supone que la vida de un Dj es más movida que la de un cantante y eso para un padre de familia también puede influir.

Kiko Rivera Amo demasiado la vida de Dj para dejarlo. Piensa que al final todo tiene que ver con la música y por eso muchas veces lo echo en falta. Sigo con mi radio online y hoy me siento feliz con los dos discos de oro que, aunque tarde, ya han llegado y solo espero que sean los primeros de una larga lista ya que es el resultado de un trabajo bien hecho. Los voy a poner en el salón de mi casa para verlos, acordarme de que están ahí y seguir ambicionando más. Hay que marcarse objetivos y ver que se llega.

Corazón Tengo entendido que ahora quiere probar fortuna en América empezando por Miami.

Kiko Rivera Vamos de promoción a Miami y México y es que es muy importante abrir mercado fuera de España, otro de los sueños que se van a hacer realidad. Quiero llevar mi música por esas tierras, pero antes de actuar hay que promocionarse y darse a conocer y a eso voy.

Corazón ¿Cómo le gustaría que le conocieran en Estados Unidos?

Kiko Rivera Lo que más me atrae es que allí voy a empezar de cero, no hay prejuicios. Evidentemente soy el hijo de Isabel Pantoja y sé que eso abre puertas, pero conseguir que te conozcan por tu música y no por tu vida personal es muy importante. En España hay mucho detractor que nunca va a reconocer el trabajo bien hecho, pero en eso no estoy solo ya que les pasa a otras personas. Por eso opté por seguir mi camino, conozco mis limitaciones y lo que valgo, y mi interés es que la gente disfrute. Soy un artista romántico, pero a la vez me encanta poner a bailar al personal.

Corazón ¿Cuál es la banda sonora de su vida?

Kiko Rivera Cuando estoy en casa me pongo romántico y puedo pasar de Alejandro Sanz a los cantante actuales, un rollo tranquilo, pero como me paso la vida escuchando música sigo conectado a todo lo nuevo y actualizo mis temas sin olvidarme nunca de los clásicos.

Corazón Días atrás su mujer Irene Rosales habló en estas mismas páginas y se nota que es una mujer sensata y muy enamorada.

Kiko Rivera Tengo la enorme suerte de haberla encontrado. Una mujer perfecta, una maravillosa madre de mis hijos y reconozco que me ha gustado verla tan suelta delante de los micrófonos.

Corazón Me confesó que, después de un año de amistad, le costo dar el paso de empezar la relación por como afectaría a su familia que saliera con alguien tan popular.

Kiko Rivera Es lo que te hablaba de los prejuicios. Cuando uno de joven ha cometido las locuras de la edad con el tiempo la gente se olvida salvo en casos como el mío que se está recordando continuamente. Es más complicado para la persona que está al lado, pero tengo que decir que tanto Irene como su familia me han aceptado y apoyado y solo tengo palabras bonitas para ellos. Los quiero muchísimo y son parte de mi familia.

Soy un artista romántico, pero a la vez me encanta poner a bailar al personal"

Corazón ¿Se arrepiente de muchas cosas cuando mira atrás?

Kiko Rivera Muchísimas. Es más, intentaré que mis hijos no las hagan aunque sé que es difícil. A cierta edad te tienes que equivocar, pasarlo bien y es con los años cuando te preguntas el por qué.

Corazón De lo que no se arrepiente es de sus tatuajes que van en aumento.

Kiko Rivera Van con mi personalidad y me gusta. En mi familia no les gustan prácticamente a nadie. A mi madre nada de nada, mi hermana tiene alguno, pero pequeñito e Irene se hizo dos, pero muy chiquititos. Es mi cuerpo y mi decisión, cuando sea mayor... Ya veremos qué pasa.

Corazón Su mujer reconoce que ella es de carácter y usted tiene un pronto...

Kiko Rivera Yo soy como la Coca-Cola que cuando se abre sale toda la fuerza de golpe y luego cuando se pasa agacho la cabeza y reculo. Irene tiene su carácter, pero a mí eso me gusta, no puedes estar con alguien que te dé la razón en todo. Sería muy aburrido.

Las piezas del puzle de mi vida encajan perfectamente"

Corazón Si le pregunto por su hija, Ana, me huelo que va a necesitar un babero.

Kiko Rivera Más de uno. Mi niña es el fruto de nuestro amor que es quien mejor lo plasma. Una preciosa hija que está sacando de mí el padre que no tuve la oportunidad de vivir con mi hijo Francisco. Mi hijo es maravilloso y para el tejemaneje que se trae todo el día viajando es un ser maravilloso por cómo lo lleva. Cuando está en casa y les tengo a los dos juntos es la felicidad absoluta y no te quiero contar cuando nos vamos todos al campo y nos juntamos con mi madre y la abuela. Estamos todas las generaciones juntas y te das cuenta de que es un momento increíble, algo que no se puede explicar y que sentirán todos los padres y madres cuando les ocurra, pero es lo más maravilloso. Mi madre en su papel de abuela es la consentidora de mis hijos, a los que nosotros tenemos que educar, como hizo ella conmigo.

Corazón Su madre Isabel Pantoja se viene a Madrid y eso hará que ya no la tenga tan cerca de su casa de Sevilla.

Kiko Rivera Hoy Madrid y Sevilla están muy bien conectadas y, aunque estoy cómodo, en el futuro no descarto que también tenga que venir a la capital. Es más, si la promoción de mi música va bien no me importaría nada marcharme a vivir una temporada fuera de España. Hay que probar nuevas sensaciones, sin olvidarme de mi país me encantará empezar otras vivencias.

Corazón La cuestión es que estaría más lejos de su hijo Francisco, quien por sentencia judicial tendrá que seguir en Eibar hasta que acabe este curso escolar.

Kiko Rivera Habrá que adaptarse a las circunstancias. Hay muchos días al año y si papá tiene que viajar más de la cuenta por supuesto se hará. No es impedimento.

Corazón Estos días se ha visto en el juzgado con Jessica Bueno por motivo de los cambios de residencia de su hijo, ahora que Jota Peleteiro ha regresado a Londres tras fichar por un equipo inglés.

Kiko Rivera Es un asunto que no me gustaría que pasara. No estoy de acuerdo que se lleven las cosas de esta manera, pero la otra parte así lo ha querido. Simplemente voy a luchar por los derechos de ver a mi hijo. Si contara tantas cosas que ocurren... Pero es la madre de mi hijo y quiera o no quiera yo se merece un respeto solo por eso.

Corazón Dicen que en el concierto de su madre en Madrid, el próximo día 11 de febrero, saldrá al escenario para cantar un tema juntos.

Kiko Rivera Siempre pido salud para los míos y hoy que pueda expandir mi música por todas partes del mundo. En esa lucha ando.

Corazón ¿Su estado actual?

Kiko Rivera Un hombre enamorado, responsable, que se siente muy bien y con ganas de seguir en mi carrera, ya que mi suerte es poder dedicarme a lo que me gusta. Un privilegio que no todo el mundo tiene.

Corazón ¿Es cierto el rumor que circula sobre que se está preparando para ser entrenador de fútbol?

Kiko Rivera Es una broma que gasté y se ha desvirtuado. Es verdad que años atrás me preparé para un curso de entrenador, pero ahí queda la anécdota.

Corazón ¿Es verdad que cuando jugó como alevín del Real Madrid coincidió con Iker Casillas?

Kiko Rivera Bueno Iker es un poco mayor, pero alguna vez nos cruzamos.

