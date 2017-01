Mi hija es igual que su padre

30 ene 2017

Tres meses han pasado de la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales y la nuera de Isabel Pantoja asegura seguir en plena luna de miel. Sin querer separarse ni tan siquiera unas horas de su hija, Ana, –motivo por el que no viajó a Marrakech al 40 cumpleaños de Cayetano Rivera– y decidida a no dejar que los polvorones estropeen su delgada figura, Irene se apunta a la dieta de la alcachofa y se sincera en una entrevista donde no hay preguntas vetadas ni respuestas antipáticas. Sin duda nuevos aires para el clan Pantoja.

Corazón ¿No sería más lógico que en lugar de ser usted quien hiciera la diera de la alcachofa fuera su marido a quien sí le hace mucha falta?

Irene Rosales Mi idea es mantenerme, y más después de las Fiestas, porque los polvorones no perdonan y eso que soy más de salado. Me gusta boxear en el gimnasio de mi hermano, pero que conste que lo hago sólo por el ejercicio que supone.

Corazón ¿Ha notado muchos cambios tras el embarazo y nacimiento de su hija Ana?

Irene Rosales En lo que a cuerpo se refiere no. Por suerte tengo lo tengo igual que antes. En cuanto a que mi marido haga dieta reconozco que lo intento y también que no lo consigo, pero la verdad es que le veo feliz y eso es lo que realmente me importa. Incluso así, soy quien se encarga de la comida de casa y ahí sí puedo controlar lo que come. Otra cosa es lo que hace fuera.

Corazón ¿Qué se come en su casa?

Irene Rosales Soy de cocinar muchos guisos porque a los dos nos encanta el ‘cuchareo’, pero también pongo mucho pescado, que me encanta, aunque a Kiko le va más la carne. Lo que evito a toda costa son las grasas.

Me cuesta que Kiko siga una dieta"

Corazón Pero yo les veo luego en Instagram tomando hamburguesas y pizzas…

Irene Rosales Bueno cuando salimos con los amigos hay que darse ciertos homenajes si estás de fiesta y es más cómodo que tener que cocinar para todos los amigos.

Corazón Supongo que después de tres meses como casada el balance será positivo.

Irene Rosales Por supuesto. No he notado ningún cambio en nuestra vida porque los dos nos hemos llevado muy bien desde que nos conocimos y la verdad es que en seguida nos fuimos a vivir juntos. Es verdad que hoy sé que soy su mujer y él mi marido, pero en el día a día no ha cambiado nada.

Corazón Una vez me dijo que las mujeres tendrían que envidiarla por tener un hombre así. ¿Cree que eso sigue pasando?

Irene Rosales Es verdad que nosotros tenemos una relación muy buena y feliz frente a muchos otros que no se encuentran en nuestra situación y eso es verdad que puede resultar envidiable.

Corazón ¿Cuál es el truco para poder ser feliz sin que afecte el exterior?

Irene Rosales Querer a tu pareja tal y como es y no intentar cambiarlo. Y por supuesto estar al margen de las opiniones del resto porque cada uno habla según su versión, pero al final los que estamos ahí somos nosotros y eso es lo único que importa.

Corazón Kiko debe ser duro en la convivencia ya que ha dado muestras de su carácter.

Irene Rosales Yo también tengo el mío no creas. Lo que pasa es que a mí me dura dos minutos, soy más del pronto, pero luego se me pasa porque en seguida pienso las cosas y a Kiko le ocurre algo parecido.

Me costó reconocer que kiko me atraía"

Corazón Ustedes lo hicieron al revés que muchas parejas: primero fueron amigos y después se enamoraron. ¿Eso ayuda?

Irene Rosales Estuvimos más de un año como amigos y a partir de ese tiempo reconozco que empezó a atraerme como persona y por cómo me trataba, pero me costaba reconocerlo porque sentía cierto miedo a todo lo que le rodea y por cómo iba a reaccionar mi familia ante el interés mediático. Al final decidí lanzarme de una forma firme y lo cierto es que hoy lo haría 30 veces más por él. No he sido mujer de muchos hombres y por eso cuando lo llevé a casa de mi familia sabían que iba en serio. No conozco a nadie más romántico que él ni que haya insistido tanto por tenerme.

Corazón Cuanto más la trato más pienso que ha aportado mucha sensatez en esa casa.

Irene Rosales Sí porque soy una mujer muy reflexiva y me gusta meditar bien lo que hago para no equivocarme. Creo que esta forma de ser hace que, poco a poco, nos esté funcionando todo bien.

Corazón ¿Kiko sabe escucharla?

Irene Rosales Sí, mucho.

Corazón ¿Y le hace caso?

Irene Rosales De primeras no suele hacerme caso, porque él es muy firme en sus ideas. Pero, aunque evita los consejos, cuando se da cuenta que se ha equivocado es cuando entra en razón y hace lo que le aconsejas.

Corazón ¿Y cómo se encuentra su suegra Isabel Pantoja? El año 2017 debe ser una fecha muy especial en esa familia ya que se puede decir que la cantante comienza una nueva vida tras su paso por la cárcel y muchos años en el ojo del huracán.

Irene Rosales Todos esperamos que este año sea muy especial. En el 2016 han pasado cosas malas, pero también buenas como el nacimiento de mi niña que nos ha traído paz y alegría, por eso pienso que 2017 va a venir repleto de más cosas buenas.

Corazón ¿Acompañarán a Isabel en los conciertos que ofrecerá en Perú y Chile con motivo de su gira?

Irene Rosales Eso aun no lo tenemos decidido, pero los que ofrezca en España creo que sí asistiremos. Lo que ocurre es que viajar a América con mi hija es complicado y dejarla me cuesta mucho ya que no me gusta separarme.

Mi hija se queda embobada cuando Isabel canta"

Corazón ¿Es por eso por lo que no acompañó a Kiko en su viaje a Marrakech con sus hermanos, Cayetano y Francisco Rivera?

Irene Rosales Claro. Es que yo prefería estar con mi hija que aun es muy pequeña. Le animé a Kiko a que fuera con ellos y no me ha importado nada ya que soy feliz teniendo a mi pequeña al lado.

Corazón Eso significa que confía mucho en su pareja.

Irene Rosales Desde luego que confío plenamente en él.

Corazón ¿Cómo lleva Kiko cada vez que se separa de su niña?

Irene Rosales Por desgracia él ha tenido que acostumbrarse a no poder estar siempre junto a su hijo, Francisco (fruto de su relación con Jessica Bueno), por otras circunstancias. Cuando está varios días sin ver a Ana lo soporta porque sabe que está perfectamente atendida por mí, que la cuido como una princesa y porque estamos continuamente comunicándonos y mandando vídeos de la niña. La niña es igual a él en carácter, no para de reírse y se pone como loca con la música y si encima es de su padre ni te digo. Cuando canta la abuela tiene gracia porque se queda embobada.

Corazón Me consta que está muy desesperado porque de nuevo Jessica se ha ido con el niño a Londres tras el fichaje de su marido, Jota Peleteiro, con un equipo inglés y eso debe ser muy cansino para un padre que ha visto cómo su hijo ha cambiado tres veces de residencia en dos años.

Irene Rosales El niño no está en casa todo lo que quisiéramos, pero te aseguro que cuando viene es increíble la sensación que tenemos de estar los cuatro juntos. Ver a los hermanos juntos es una delicia, Francisco la adora porque es un niño muy cariñoso.

Corazón ¿Sabe si Kiko va a tomar alguna medida legal con estos cambios de residencia de su hijo?

Irene Rosales Supongo que Kiko tomará alguna decisión o hablará con la mamá de su niño para solucionar esa situación.

Corazón ¿Quieren tener más hijos?

Irene Rosales Sí, por lo menos uno más pero aun no. Hoy la prioridad es nuestra niña y quiero dedicarle todo el tiempo.

Corazón Su hija se llama Ana como su bisabuela paterna. Un gesto generoso por su parte.

Irene Rosales Realmente fui yo quien decidí el nombre ya que Kiko hubiera elegido otro, pero ha sido nuestro homenaje a la yaya.

Corazón ¿Cree que Isabel Pantoja está preparada para su vuelta ante el público, las giras, las críticas…?

Irene Rosales Isabel con todo lo que ha pasado a lo largo de su vida esto va a ser como pan comido para ella. La veo fuerte y con ganas.

Corazón ¿Y por qué no la animan para que salga de Cantora y haga una vida más normal? Parece que está encerrada en su finca…

Irene Rosales Se está preparando para todo lo que le viene ahora.

Corazón ¿Finalmente se instalará en Madrid?

Irene Rosales Eso parece, que se instalará en Madrid.

Corazón ¿Seguirán sus pasos? A Kiko por su profesión le vendría bien volver a Madrid y más ahora que lo hace su madre y su hermana.

Irene Rosales Es verdad que le vendría mejor, pero ahora sería afrontar muchos cambios y al final yo me sentiría muy sola en Madrid con la niña. Me apoyo mucho en mi familia y no quiero separarme de momento de ellos.

Corazón Descúbrame algo de Kiko...

Irene Rosales Realmente todo porque no se le conoce bien, pero lo mejor que tiene es que te hace siempre sonreír y es muy bromista. Tiene un corazón enorme, es muy abierto, generoso y confiado y precisamente por esa forma de ser le han dado mucho los que se han aprovechado.

Corazón ¿De verdad confía en él?

Irene Rosales Completamente. No podría estar al lado de una persona si desconfiara aunque solo fuera un poco.

Seguro que también te interesa....

La boda de Kiko Rivera e Irene Rosales, un enlace lleno de caras conocidas

Chabelita, ¿nueva vecina del a milla de oro madrileña?

Otras entrevistas de Beatriz Cortázar