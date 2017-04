Solo quiero que mi hijo venga bien

16 abr 2017

Embarazada de su primer hijo, feliz con su debut como diseñadora de novias con su propia firma y enamorada del empresario catalán Jordi Nieto, al que considera el hombre de su vida, la modelo sevillana está en racha y de enhorabuena. Hablamos con ella, además, del giro radical que le dio a su vida hace dos años.

Corazón En muy poco tiempo ha conseguido lo que muchas personas tardan toda una vida. Va a ser madre, va a casarse, ha montado una empresa, ha cambiado de residencia… Y acaba de presentar en Madrid su primera colección de vestidos de novia.

María José Suárez No puedo negar que este año ha venido de cara para mí. Estoy entusiasmada con mi primera colección nupcial, que también llevaremos a la semana de novias de Barcelona. Ya están mis diseños en muchas tiendas de España, que están haciendo pedidos. Mi intención es tener presencia en las principales ciudades e, incluso, abrir mercado fuera. Lo bueno de este proyecto de novias es que surgió porque una clienta de mi colección prêt-à-porter, que es gaditana pero vive en Londres, me conectó a través de redes sociales para pedirme que le realizara su vestido de novia. Me puse con mi equipo y resultó un éxito, hasta el punto de que me encargaron más vestidos. De ahí que me haya lanzado a esta aventura.

C. Porque, hasta ese día, usted estaba volcada en la tienda que ha abierto en Sevilla con ropa de fiesta y con los diseños de sus nuevas colecciones.

M.J.S. El 18 de marzo la tienda cumplió un año y hoy somos un referente en vestidos para bodas y ceremonias en Andalucía. Ahora hemos añadido una sección de novias con trato personalizado.

C. Cuando anunció que dejaba Madrid, después de 20 años, para regresar a Sevilla ni se imaginaba que iba a ser la decisión de su vida.

M.J.S. Sentí que había quemado mi etapa en Madrid. Me había divertido y trabajado mucho, pero ya no me satisfacían los proyectos y notaba que el cuerpo me pedía un cambio y hacer cosas más creativas. En Madrid hubiera sido muy complicado. En Sevilla hay una vida más tranquila, las inversiones son más accesibles y quería partir de cero en el lugar de mis raíces.

C. ¿Le preocupa lo que dirán los diseñadores? ¿Teme que la prejuzguen por haber sido Miss y modelo?

M.J.S. La fama tiene dos caras y sería muy injusto quedarme solo con lo malo, con el hecho de que te van a poner la lupa. Prefiero ver el lado bueno y comprobar cómo la fama también te abre puertas. Aunque solo sea con los medios de comunicación que vienen a mis presentaciones, ya es importante. Que tu trabajo tenga visibilidad desde el primer momento es muy fundamental.

C. ¿Se ve un futuro prometedor con su firma?

M.J.S. No soy mujer de caprichos y dejar las cosas a medias. Cuando me involucro voy hasta el final y, desde luego, con mi firma pienso estar muchísimo tiempo. Hay veces que yo misma me pregunto en qué lío que me he metido, pero es lo que me gusta y lo que quiero hacer.

C. Además de creativa es empresaria. ¿Le ayuda en este proyecto su novio?

M.J.S. De momento estoy sola. Su ayuda es acompañarme, pero te aseguro que me he lanzado sola, que no tengo ninguna financiación. Aunque es verdad que he pedido ayuda a la Junta de Andalucía y aun no tengo respuesta. También, que para cumplir mi sueño vendí hace un año la casa que tenía en La Moraleja. Ese dinero lo he invertido en esta apuesta de futuro que, confío, va a salir bien.

C. Hablando de futuro, lo que en unos meses tendrá en brazos será su primer hijo. ¿Querían tener el niño ya?

M.J.S. La verdad es que no estábamos buscándalo, porque teníamos la fecha de nuestra boda para mayo. En noviembre Jordi me pidió que me casara con él en un restaurante de Estambul y me sorprendió con un anillo. Y eso que, el de pedida formal, me lo dio después en Barcelona. Teníamos todo mirado en Sevilla para el enlace, pero con la noticia del embarazo decidimos posponerlo hasta dentro de un año. Piensa que daré a luz a finales de agosto y en invierno no me quiero casar. Prefiero esperar a la primavera de 2018.

C. ¿Cómo recibieron la noticia de que iban a ser padres? Para usted se trata del primero, pero Jordi Nieto ya tiene tres hijos de su matrimonio anterior.

M.J.S. Él, desde el principio, tenía mucha ilusión por que tuviéramos un bebé. No imaginas lo padrazo que es. Nunca puso impedimentos para que llegara el niño. Y eso que, al principio, yo lo iba retrasando. Luego pensé que había que dejar que llegara cuando quisiera, porque, además, tampoco soy una niña. Tengo ciertos miedos, porque solo me preocupa que mi hijo esté bien, pero ya empiezo a sentirme más tranquila.

C. ¿Se hicieron la prueba?

M.J.S. No hizo falta, porque fui directa al ginecólogo que me confirmó lo que sospechaba.

Si un día coincidimos, no tengo problema en hablar con Alba Carrillo"

C. Desde luego Jordi le ha cambiado la vida al completo. ¿Siguen compaginando su vida entre Barcelona y Sevilla?

M.J.S. Jordi vive en Sevilla conmigo, aunque todas las semanas viaja a Barcelona. Con todo el jaleo que tengo encima, también me he embarcado en una reforma de mi casa para adaptarla al bebé. Hasta estoy montando una piscina, porque este verano me espera un calor con la panza y prefiero estar tranquila en casa a tener que ir a la playa con todo el mundo.

C. ¿Ya tiene nombre?

M.J.S. Me gusta Elías.

C. Supongo Elías será el primero de una dinastía.

M.J.S. No creo que tenga tiempo para más hijos. Piensa que daré a luz a los 42 y, mientras me recupero, creo que se me hará algo tarde.

C. ¿Qué supone Jordi en su vida?

M.J.S. Me ha dado una estabilidad y una paz, que es lo más importante. Estar junto a una persona que te quiere, te entiende, te apoya… Eso es lo mejor que te puede ocurrir.

C. ¿Imaginaba que todo esto le iba a llegar?

M.J.S. No. Creo que antes siempre iba con un estereotipo de hombre. Ha sido cambiar y encontrar al que me complementa.

C. Ya que lo dice confieso que siempre he alabado su buen gusto, porque sus novios han sido auténticos cañones.

M.J.S. Es verdad, pero no siempre sale bien. Jordi es un hombre normal, no es el más alto ni el más guapo, pero a mí me hace sentir la mujer más guapa del mundo y eso es muy importante.

C. En eso tiene razón. Con un guapo al lado una se encuentra muchos defectos.

M.J.S. Pues sí, te sientes un trapo.

C. Su pasado sentimental está marcado por su relación con Feliciano López. Fueron felices pero tuvieron un durísimo final. Dicen que Alba Carrillo la ha estado buscando. ¿Qué hay de cierto en eso?

M.J.S. Después de nuestra ruptura conseguí volver a tener una buena relación de amistad con Feli. Hasta que se casó con Alba, que fue cuando perdimos el contacto. No nos llevamos mal, pero decidí respetar su nueva situación. Entendí que era mejor así. Siempre le he deseado lo mejor y he sentido mucho lo que ha vivido.

C. ¿Le ha recordado lo mal que lo pasaron en su final?

M.J.S. Sí. Me ha dado pena, porque tener que volver a pasar por ese acoso mediático es muy triste.

C. ¿Conoce a Alba? ¿Le gustaría?

M.J.S. Si un día coincidimos no tengo problema en hablar con ella, pero su historia a mí me queda ya muy lejos y no viene a cuento. Piensa que han pasado siete años de mi final con Feli.

C. ¿Con el tiempo es capaz de olvidar lo malo?

M.J.S. Puedo perdonar, pero no olvido. Sé que esa situación no quisiera revivirla. Ni con él ni con nadie.

C. Sin embargo, hoy es una mujer pletórica de ilusiones.

M.J.S. Totalmente. Estoy en un momento muy dulce. He cerrado una etapa de mi vida en la que me lo he pasado genial y no me arrepiento de nada, ya que considero que todo tiene su momento. Además, me alegro de que haya sido así, porque hoy no echo de menos nada, ya he vivido lo que quería. Ahora disfruto de otra etapa donde hay mucho bonito por delante.

C. ¿Con 42 años se enamora una igual que hace 20?

M.J.S. Es diferente, pero te aseguro que me gusta más el amor de esta edad. Hoy soy menos intransigente y posesiva, ves las cosas con otra tranquilidad y distancia.

C. ¿Qué tal lleva su pareja estar con alguien conocido?

M.J.S. Seguramente con la María José Suárez de hace cinco años no lo hubiera soportado, pero mi vida de hoy es de lo más normal. No voy a ningún acto social ni nada parecido. Estoy en otra fase y nuestros horarios son muy parecidos. Los dos madrugamos para trabajar y nos gusta estar luego en casa tranquilos. Creo que nos hemos encontrado en el momento justo de nuestras vidas.

C. ¿Es Jordi Nieto el hombre de su vida?

M.J.S. Sí.

C. Bueno, y Elías también.

M.J.S. Por Dios yo solo quiero que mi hijo venga bien. En esto soy muy miedosa.

