Declaraciones exclusivas de Paula Echevarría: "No permitiré que destrocen al hombre que amo"

17 abr 2017 corazón

Como cada lunes, encontrarás toda la actualidad de los famosos, historias sorprendentes de ayer y de hoy. Entrevistas y secciones exclusivas, y a nuestras firmas habituales: Anne Igartiburu, Josemi Rodríguez-Sieiro, Rappel, Beatriz Cortázar y Almudena Martínez Fornés.

Esta semana en nuestra portada…

Paula Echevarría: "No permitiré que destrocen al padre de mi hija".

Los comentarios vertidos durante los últimos días sobre David Bustamante han hecho que la actriz le haya confesado a su entorno que siempre defenderá al hombre con el que se casó.

Exclusiva

Estas son las capitulaciones que firmaron. Explicamos los puntos principales del acuerdo que Echevarría y Bustamante firmaron hace tres años por si algún día llegaba el divorcio.

Y además…

Entrevistas con…

•Nuria Roca: "Juan y yo hemos madurado juntos". No deja la radio, pero se embarca en una nueva aventura televisiva en TVE. La presentadora llegará próximamente a sus casas con ‘Fantastic duo’, un espacio en el que ella no podría participar, porque no da una nota a derechas.

•Raphael: "Los años están en la cabeza y el DNI para la policía". Inauguramos con el cantante una sección en la que visitaremos a grandes artistas. hablamos con Raphael sobre su última gira y sobre la próxima, porque después de más de 50 años de carrera, tiene cuerda para rato.