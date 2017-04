Juan y yo hemos madurado juntos

19 abr 2017

Vuelve a TVE con el concurso 'Fantastic duo' y lo hace con toda la ilusión, como si fuese la primera vez. Con una dosis extra de optimismo, Nuria Roca ha encontrado en los madrugones radiofónicos el placer de hacer lo que le gusta y, en eso, también está a dúo con su marido, Juan del Val, con quien tiene tres hijos.

Corazón Un programa de música que consiste en que los fans de un artista puedan tener un dúo con ellos, gracias a una aplicación. Y en medio de todo su vuelta a TVE. ¿Me lo explica?

Nuria Roca Parto de la base que mi absoluta prioridad es mi programa de radio, Lo mejor que te puede pasar, en Melodía FM, que reconozco estoy disfrutando muchísimo. Eso no quita para que, cuando me hablaron, de Fantastic Duo, entendiera que no podía decir que no. Es de esas ofertas que no puedes rechazar. Si me voy a agotar, que sea por algo que merece la pena. Un formato nuevo, mi vuelta a TVE, un equipo que ya conocía, un esquema que, en parte, puedo conocer por mis trabajos anteriores...

C. A bote pronto suena bien, pero ahora que ya ha grabado muchos programa dígame si es tan apetecible como creía.

N.R. Cada programa es diferente, porque cambian los cuatro artistas y sus seguidores. Lo más curioso es que, cada vez que terminamos uno, creemos que ha sido el mejor de todos. Estamos viviendo experiencias muy especiales, llenas de sorpresas y emociones, y es llamativo comprobar cómo, al ser nuevo, los artistas van sin saber muy bien de qué se trata y se vuelven locos.

C. ¿Cuál sería su 'dúo fantástico'?

N.R. Mi problema es que canto fatal, así que sería un dúo imposible. Pero, si me dan a elegir, me quedo con Joan Manuel Serrat. También con La Unión, Miguel Bosé...

C. Con quien hace dúo y equipo es con su marido, Juan del Val, con el que también comparte trabajo en la radio e, incluso, escribe libros a cuatro manos. ¿No se cansan de estar juntos?

N.R. De vez en cuando tenemos que poner distancia, pero el truco es que, como pareja, te lo tienes que currar. En el trabajo no tenemos ningún problema, porque nos gusta estar juntos. Llevamos mucho así y nos respetamos. Si no fuera fácil, no lo haríamos. Nos entendemos y admiramos. Juegas con la ventaja de la confianza y, si no es así, pues debes transformarlo. Como pareja, de vez en cuando hay que poner tierra de por medio y encontrar tus momentos, alimentar la relación independientemente de que trabajemos juntos. Lo cierto es que nos complementamos bien.

C. Son una pareja en cierta manera más abierta de lo habitual y, algunos de esos libros que han escrito juntos, son de carácter erótico-festivo. Vamos, que son muy modernos.

N.R. De alguna manera, hemos crecido y madurado juntos y nuestra suerte ha sido hacerlo en la misma dirección. Hay muchas parejas que, con los años, se distancian, porque no siguen el mismo curso y es normal que se rompan si la evolución no va a la vez. Nosotros seguimos teniendo mucho en común: nos inquietan y alucinan las mismas cosas y, lo mejor de todo, es que nos sigue encantando estar juntos.

Con mi actual pareja no he tenido nunca una crisis seria"

C. Muy bien deben de llevarse para seguir queriéndose a pesar de los madrugones que se meten.

N.R. En eso envidio a Juan, que puede dormir casi una hora más que yo, porque las mujeres necesitamos más tiempo para arreglarnos. Soy presumida y piensa que la radio también se ve por streaming. Lo que sí te confieso es que, nada más poner el pie en el suelo, no nos hablamos. Eso llega después del café.

C. Lleva toda la vida conciliando su trabajo con el ámbito privado, ese en el que, tiene tres hijos.

N.R. Este horario tiene algunos cambios, ya que no estoy con mis hijos cuando se despiertan, pero a cambio sí estoy con ellos por las tardes, cuando vuelven del colegio. Cada uno vive de la forma que le toca asumir y mis niños están acostumbrados.

C. Me acuerdo cuando estaba a punto de comenzar en la radio y me dijo que estaba segura de que iba a salir todo bien.

N.R. Fue hace cuatro años y te aseguro que no conocía el medio tanto como la tele. Es verdad que madrugo mucho, pero no me importa, porque voy a trabajar en lo que me gusta. A mí, el sueño me da a las once de la mañana, cuando he acabado. Voy a casa, me meto en la cama una hora y media y empiezo a preparar el programa del día siguiente. Yo tuve la intuición hace cuatro años de que estaba ante el proyecto de mi vida y se ha cumplido. He aprendido una barbaridad y lo paso genial. Si a eso uno este proyecto de tele, creo que estoy en un momento muy bueno.

C. ¿Y qué le preocupa entonces?

N.R. La salud lo primero. Y más cuando has visto un problema cerca como el año pasado con mi hermana, que tuvo un cáncer de pecho. Era la primera vez que experimentaba esa preocupación en mi vida en alguien tan próximo. Aprendes a valorar las cosas de otra manera. Dejando la salud al margen, lo que me gustaría es disfrutar con lo que hago y sonreír por dentro para que se transmita al exterior.

C. Comparte muchas cosas con su marido, menos su pasión por el deporte. ¿Cuestión de pereza?

N.R. Juan es muy deportista y, tan pronto se hace un iron man, que se embarca en otro reto. A mí me cuesta hacer deporte, porque soy muy vaga. Lo he intentado varias veces, pero no hay manera, siempre me ha faltado constancia.

C. Es de las pocas personas que ha podido estar con Bustamante justo cuando estalló la noticia de su crisis matrimonial con Paula. Estuvieron grabando un programa precisamente esa semana. ¿Como le encontró?

N.R. No sabía nada de lo que estaba pasando. Me quedé muy sorprendida, aunque nadie sabe cómo vive la gente de puertas para adentro. Si han decidido dar por finalizada su relación, yo esas situaciones no las vivo como un fracaso, sino que entiendo que son ciclos de la vida. ¿Quién sabe si lo que llega ahora es muchísimo mejor? Es verdad que no es un momento agradable, con una niña por medio, y toca pasar el duelo con mucho cuidado. Lo importante es que las personas se respeten.

C. ¿No ha vivido una crisis seria?

N.R. Con mi pareja no, pero en el pasado sí. Pero tengo el ejemplo de mis padres, que están separados desde que yo era una niña y te aseguro que siempre viví una situación fantástica en mi casa. Piensa que seguimos celebrando juntos los cumpleaños y la Nochebuena. Al final, se trata de aplicar el sentido común a todo y no vivir las separaciones como fracasos o perdidas.

C. Terminemos retomando 'Fantastic duo'. ¿Habrá una segunda parte?

N.R. Aun es pronto para saberlo. La decisión la tendrán los espectadores cuando lo vean, que creo será a finales de mes. La prueba de fuego es el público. Nosotros solo tenemos que luchar para conseguirlo.

