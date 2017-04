19 abr 2017 Corazón

No, Terelu no va a Honduras. Según ha podido saber un colaborador de 'Corazón', la colaboradora ha declarado que no va pasar unos días en 'Supervivientes' junto a los concursantes como primera invitada porque tiene mucho trabajo en España.

Pocas horas después de saltar la noticia de su posible implicación en el reality, que podría haber incomodado a Bigote Arrocet o a Gloria Camila, ha sido la propia Terelu la encargada de desmentir la noticia.

