La primera bronca entre Alba Carrillo y su madre en 'Supervivientes'

El 'reality' aun no ha empezado, lo hará esta noche en el 'prime time' de Telecinco, pero 'Supervivientes 2017' ya tiene el primer rifi rafe. Lo han protagonizado dos de los personajes que están llamados a dar más juego: Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente.

Ayer la modelo se sinceraba ante una cámara del programa, desesperada por ciertas actitudes de su madre, de la que dijo que es "un lastre" para ella en el concurso. "Llevamos aquí tres días y son tres días que para mí están siendo una losa. Entonces, me parece injusto que yo tenga menos oportunidades que el resto de mis compañeros. Porque mi madre me está taladrando psicológicamente", eran sus palabras.

Mi madre me está taladrando psicológicamente"

"Entonces, yo no puedo vivir la experiencia con la libertad con la que lo están viviendo los demás. Ya me voy a tener que enfrentar a suficientes cosas como para estar sufriendo por otras", seguía con su discurso, antes de subrayar que ella tiene "más fuerza sola".

Por su parte, Lucía se defendía de manera muy suave, advirtiendo que su hija "está sobredimensionándolo" y que no es para tanto. Unas palabras que provocaban la réplica de Carrillo.

"A mí me ofende y no sigas. Que tu has cometido el error. Si has venido aquí a tocarme las narices... ¡Hemos dicho que no me ibas a hablar!", sentenciaba la modelo.

La emoción y el espectáculo están servidos.

