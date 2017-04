21 abr 2017 CORAZÓn

La presión ha podido con David Bustamante. Si la semana pasada hablaba por primera vez desde que se publicaran los rumores sobre su posible separación de Paula Echevarría para afirmar muy dolido "Nos conocemos desde hace más de quince años y al hombre que estáis describiendo en los últimos días en la prensa, no lo reconozco. No soy ningún delincuente", hoy el cantante ha ido más allá y, visiblemente enfadado, ha pedido respeto a los reporteros que se encontraban en la puerta de su domicilio.

"Por favor, está sufriendo una niña"

Bustamante, superado por la situación, ha bajado la ventanilla de su coche para explicar que su hija y su familia lo están pasando mal. "Por favor, no va a haber más declaraciones. Está sufriendo una niña, nuestros padres, los estáis matando poco a poco. De verdad, dejadnos vivir tranquilos. No es normal, parece que hemos hecho una barbaridad. Nos veremos y ya vendréis a pedir, que a lo mejor no somos tan generosos, tan amables y tan educados como hemos sido siempre. Por cierto no se puede aparcar ahí, ser un poco como hay que ser".

El enfado de David Bustamante llega después de que en las últimas semanas varios fotógrafos y periodistas hagan guardía día y noche a las puertas del domicilio familiar. La situación ha terminado por incomodar al artista que ha explotado frente a las cámaras.

La comunión de Daniella

David Bustamante acudió a la casa que compartía con Paula Echevarría este viernes para encontrarse con su hija Daniella, que ultima los detalles para su primera comunión. La expectación mediática sobre cómo afrontará el hasta ahora matrimonio un día tan señalado crece a medida que se van conociendo más detalles sobre su posible divorcio.

Mientras los rumores ocupan cada vez más espacio en las revistas, Paula Echevarría defiende a su marido y hace apenas unos días confesó a su entorno más cercano: "No permitiré que destrocen al padre de mi hija".

Seguro que también te interesa...

Paula Echevarría: "Estamos tratando de salvar nuestro matrimonio"

David Bustamante admite el distanciamiento con Paula Echevarría pero niega la ruptura

El pañuelo, ese complemento que une a Audrey Hepburn y Paula Echevarría