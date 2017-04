Muere Sebastián Palomo Linares

24 abr 2017 corazón

El diestro Sebastián Palomo Linares (69), que el pasado viernes entraba en quirófano para someterse a una operación de corazón, ha fallecido. El torero, cuya operación salió según lo previsto, sin embargo sufrió una complicación el domingo por la tarde que derivó en un coma irreversible como consecuencia de un derrame cerebral.

A Sebastián se le intervino, en el Hospital Gregorio Marañón, para colocársele un doble 'bypass' y una reparación de las válvulas tricúspide y mitral. La operación había transcurrido con normalidad, pero el torero nos ha dejado hoy.

Divorciado de Marina Danko, estaba a punto de volver a casarse con la jueza Concha Azuara, no se ha separado de él en ningún momento desde su ingreso hospitalario. La operación se había pospuesto desde el miércoles al viernes.

Durante todo el fin de semana se ha estado pendiente de su estado de salud mientras permanecía en la UCI. Varios medios apuntaban que, a pesar de que el estado de Sebastián no era el óptimo, sus hijos no habían acudido a visitarlo al centro médico algo que, a pesar de que la relación en los últimos tiempos no era buena, llamaba la atención.