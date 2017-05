El dardo de Alba Carrillo a Feliciano López desde 'Supervivientes'

3 may 2017 corazón

Si Feliciano López pensaba que con Alba Carrillo en Honduras llegaría la tranquilidad para él, se equivocaba. La modelo ha abierto la caja de los truenos en la isla de 'Supervivientes' y le ha mandado un recadito a su exmarido.

"Mi hijo lo pasó muy mal porque para él era como un padre y desapareció de golpe y porrazo, sin decir adiós, y eso es lo que yo no le perdono, no puedo. He visto llorar mucho a mi hijo por su culpa", explicó Alba a sus compañeros del 'reality' de Telecinco.

He visto a mi hijo llorar mucho por su culpa"

Y añadía: "Las cosas se pueden hacer, si yo estaba deseando separarme también, pero de otra manera. Un mes antes de que terminara el cole me tuve que ir a otro sitio a vivir porque él no me dejó quedarme en su casa cuando él no estaba, que estaba fuera de torneos. Le dije que me dejara quedarme un mes y me dijo que no, que él iba a estar incómodo, que cuando volviera a Madrid quería estar en su casa".

Mientras los que la rodeaban la instaban a que mirara hacia adelante y avanzara, ella insistía: "Para mí es indiferente. Yo le perdono lo mío, pero lo de mi niño no voy a poder. Yo me lleve lo importante que era mi niño y él se quedo con lo 'importante' que era su casa".

A esto era la madre la que le daba la puntilla a la frase: "No hay que tener una casa para vivir, hay que tener un hogar donde volver".

Por el momento, lo que parece que se encontrará Alba al llegar a su 'hogar' una vez finalice el concurso, tal y como se reveló ayer en 'Sálvame', es una demanda de Feliciano. El tenista habría tomado medidas legales tras las declaraciones de su ex en las que dudaba de su sexualidad.

Seguro que también te interesa...

Alba Carrillo y su madre, dignas de ser objeto de estudio

Los empujones entre Alba Carrillo y Gloria Camila en 'Supervivientes'

Los retoques de Alba Carillo antes de marcharse a 'Supervivientes'