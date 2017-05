Me siento más a gusto con mi cuerpo que hace diez años

3 may 2017

Tres días para una agenda incombustible y para perder el mínimo tiempo separada de sus tres hijos. Elsa Pataky (40) ha preferido 'sacrificar' su carrera como actriz para disfrutar de la familia numerosa que ha creado junto al actor Chris Hemsworth (33). Consciente de la suerte que tiene en la vida, su máxima preocupación es dejarles a sus hijos un mundo, al menos, como el que ella encontró.

Corazón No se involucra el largos rodajes, pero sí en campañas de promoción para seguir en activo.

Elsa Pataky He vuelto a protagonizar la campaña de Gioseppo porque ya tenemos la experiencia de otras temporadas y hay una relación muy estrecha. Me siento como en familia y me involucro mejor con el producto.

C. Su suerte es que puede elegir lo que quiere en la vida.

E. P. Es prioridad trabajar con marcas que tengan unos valores, que se involucren en mejorar el mundo. Es algo que todos debemos hacer, en la medida de lo posible. Por eso intento buscar valores parecidos a los míos.

C. ¿Y cuál es su granito de arena?

E. P. Hay una línea de la colección de sandalias que ha elaborado un grupo de mujeres refugiadas en Siria y me parece un gesto muy importante para empezar a cambiar.

"Quería familia numerosa y, por suerte, ya la tengo"

Corazón Usted ya es madre de tres hijos, pero ¿se anima a seguir aumentando la familia? Elsa Pataky ¡Nooo! Quería familia numerosa y, por suerte, ya la tengo. Hoy mi interés es que mis hijos respeten el medio ambiente y entiendan cómo afectan los cambios climáticos en el planeta. Mi objetivo es que, al menos, hereden el mundo que yo he conocido. Si no podemos ir a mejor, por lo menos que no esté peor C. Tiene la suerte de vivir en plena naturaleza, en Australia nada menos. Supongo que llevará un estilo de vida muy diferente al de alguien que vive en Madrid. E. P. Es la vida que he soñado desde pequeña. Me he criado en el centro de Madrid, soy castiza, pero siempre me atrajo la naturaleza. Me gusta la ciudad para una temporada, pero para criar a mis hijos es maravilloso hacerlo en un entorno como el que tenemos en Australia. C. Me consta que anda mosqueada con su marido, porque sigue sin aprender español. E. P. Poco a poco va diciendo algunas palabras, pero en ese aspecto reconozco que he sido débil, aunque ahora empieza a recibir presión, sobre todo por parte de los medios, porque lo digo públicamente. A ver si, así, por fin lo aprende. C. ¿Sus hijos hablan español? E. P. Aun solo palabras sueltas, porque no han pasado largas temporadas en España, pero es algo que tienen en mente. Mi hija, por ejemplo, cuando estuvimos en Madrid, se dio cuenta que necesitaba hablarlo para entenderse con los otros niños. Por eso estoy metiéndoles en la cabeza esa idea de aprenderlo, porque saben que les vendrá muy bien cada vez que vengamos a España.

Elsa Pataky se siente feliz con su cuerpo. pinit alberto bernárdez'

Corazón ¿Qué guiños hay de España en su hogar australiano?

Elsa Pataky Sobre todo, la cultura en la cocina. En mi casa se come gazpacho, que le encanta a mi marido, y tortilla de patata. Cocino con ajo y cebolla y practicamos la dieta mediterránea, que es la más sana y en casa gusta.

C. ¿Le da pena haber sacrificado su carrera como actriz por su familia?

E. P. Involucrarme en un rodaje es muy apasionante, pero supone separarme de mis hijos al menos tres meses. Y eso es algo que, ahora mismo, me cuesta mucho. Es una época donde quiero estar presente, son muy pequeños y no quiero perderme estos años. Sé que proyectos puede haber en el futuro, pero estas vivencias no las recuperaría. Aunque mi carrera es lo que más me gusta, si me voy me siento muy culpable como madre, ya que mi suerte es que tengo la oportunidad de poder estar cerca de ellos. Hay muchas mujeres que no tienen esta posibilidad y necesitan trabajar y separarse de ellos y ya que en mi caso es posible, prefiero quedarme. Lo que sí acepto son ofertas de trabajos cortos, campañas de publicidad o algún papel breve, como el que he hecho en una película con mi marido. Esos trabajos me dan la posibilidad de llenarme el corazón con mi trabajo, pero terminar rápido para poder estar enseguida con mis hijos.

C. Acaba de hacer unas fotos donde luce un cuerpo espectacular después de tres hijos y diez años más tarde de un posado muy parecido. ¿Cómo lo hace?

E. P. Me siento mucho más a gusto con mi cuerpo y más segura de mí ahora que hace diez años. Todo es fruto del trabajo de todos estos años y de cuidarme, tanto en alimentación como en el deporte, saber los ejercicios que me sientan bien y me ponen fuerte.

C. ¿Cuántas horas diarias dedica a ese cuidado físico?

E. P. Realmente es un estilo de vida. Hay temporadas que no hago ejercicio y no pasa nada, porque durante mucho tiempo he ido tres o cuatro días al gimnasio y eso ahí está. Me encanta el yoga y también surfear. Disfruto con el deporte. Es algo que va conmigo y, supongo, construye tu cuerpo. Creo que todo deja memoria, por eso en cuanto entreno un poco me sale el trabajo anterior.

C. ¿Sigue haciendo alimentación macrobiótica?

E. P. No a rajatabla, pero sí todo lo que puedo, sobre todo en mi casa, ya que cuando viajo es más complicado. La macrobiótica me enseñó una forma de alimentarme que me ayuda mucho.

C. ¿Le sigue poniendo ser una de las mujeres más sexis?

E. P. Hoy me siento más orgullosa, porque cuando tienes una edad y te comparan, para bien, con gente más joven es maravilloso. Que a los 40 pueda seguir haciendo portadas en las revistas es muy gratificante. Cuando comienzan las arrugas y estás bien contigo mismo, no afecta ni crea inseguridad.

C. ¿Qué le preocupa a día de hoy a Elsa Pataky?

E. P. Poder hacer lo posible para cuidar este mundo y que mis hijos lo puedan ver. Es una pena todo lo que nos hemos cargado y no nos hemos dado cuenta. Hay islas que mis hijos no verán y desaparecerán con el tiempo y eso me angustia.

"Lo único que necesito es a mi familia"

Corazón ¿Con qué disfruta y se siente feliz realmente

Elsa Pataky Con mi familia. Es lo único que necesito. Podría irme a una isla desierta con ellos y no echaría nada en falta. Estoy tan a gusto que, por eso, me resulta duro hasta trabajar.

C. ¿Es consciente de lo afortunada que es? Realmente lo tiene todo.

E. P. Sí. Por eso me siento culpable si no aprovecho esta situación para disfrutar de mis hijos y ver cómo crecen. Veo a mis amigas que tienen que dejar a sus bebés en las guarderías para ir a trabajar y me parte el corazón. Si la vida me ha dado la oportunidad de poder estar con ellos, creo que tengo que aprovecharla al máximo.

Seguro que también te interesa...

Pilar Rubio, Cristina Pedroche, Elsa Pataky, y otras víctimas de Pablo Motos

Elsa Pataky, la Reina y Blanca Suárez dicen sí a las trenzas

Elsa Pataky: "Me paso el día en chanclas"