Es periodista, escritor, cantante, mánager... y, ahora, imagen de Pringles, marca que acaba de realizar el estudio Sabor Perfecto, según el cual el sabor perfecto de los españoles es salado, intenso y duradero. Mario Vaquerizo (42) apuesta por el salado y cree que hay tradiciones que no hay que perder, como el aperitivo con amigos. Eso sí, no elegiría entre una noche de pasión o sus domingos por el Rastro, porque «todos son momentos de pasión».

Su mejor compañía es...

Mario Vaquerizo Tengo mucha suerte de que mi familia esté formada por la familia impuesta y por la elegida. Creo que es bonito celebrar cosas con ellos, porque estamos viviendo en un momento en el que, con las redes, nos estamos aislando. Yo soy muy de celebrarlo todo, por eso en mi mesa nunca falta un bote de Pringles, que son perfectas para compartir.

¿Qué prefiere: una noche de pasión, su teléfono móvil o la hora del aperitivo?

M. V. Lo quiero todo. Muchas veces, la pasión también está en compartir momentos con tu pareja, que no tiene por qué ser el momento amatorio. Soy una persona apasionada. Afortunadamente sigo teniendo noches de pasión con mi mujer y el día que no sienta esa necesidad de tenerlas, me iré a otra cosa mariposa.

Trabajan juntos en la obra 'El amor está en el aire'. ¿Qué tal la química con Alaska sobre el escenario?

M. V. Muy bien. Ha sido la primera vez que nos hemos adaptado perfectamente los dos sobre el escenario, porque cada uno tenemos una forma diferente de trabajar. Pero, como no es nuestro proyecto, hemos tenido que hacer lo que nos decían.

¿Cómo ha sido su primera experiencia como actor?

Mario Vaquerizo Soy una persona a la que le gustan mucho los retos y me he metido de cabeza con mucha disciplina, porque la gente cuando va al teatro no está viendo a Mario Vaquerizo. Me convierto durante una hora y media en Paco, que no tiene nada que ver conmigo. No me considero actor, sino una persona que ha probado esto y a la que le ha gustado mucho hacerlo de forma digna. Me siento un privilegiado por haber conseguido que mis aficiones se conviertan en mi modo de vida.

Hoy estamos aquí con Pringles. ¿Cuál es ese sabor especial que le trae buenos recuerdos?

Mario Vaquerizo Tengo muchos. Por ejemplo, el de la ensaladilla rusa que hace mi madre o el de la cerveza. Pero también los olores te hacen revivir momentos. Recuerdo el olor de la colonia que me puse el día que tuve la primera cita con mi mujer y, cada vez que me la pongo, me retrotrae a 1999.

