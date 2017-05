¿Por qué Kim Kardashian ocultó las fotos de su despedida de soltera?

12 may 2017

A Kim Kardashian siempre le gusta guardarse un as en la manga. Lo hizo con las imágenes del nacimiento de sus hijos, que hasta que no pasó un tiempo no compartió fotografías en sus redes sociales, y ahora ha vuelto a repetir este modus operandi con su despedida de soltera.

Aunque su 'bridal shower' se celebró en 2014, transcendieron muy pocas imágenes de la fiesta, en la que comieron churros, por cierto, el resto quedaron para la más estricta intimidad. Sin embargo, justo cuando se cumplen tres años de su boda, la socialité ha desvelado en su web, de pago, algunos detalles de aquella fiesta a la que solo tuvieron acceso unos pocos.

Kim Kardashian y Kris Jenner en su despedida de soltera pinit KIMKARDASHIANWEST.COM'

Según cuenta, fue un día "increíble" y todo gracias a la colaboración de Kris Jenner, que fue quien se encargó de organizar la fiesta que tuvo lugar en el hotel Península de Beverly Hills.

Churros are a must at a bridal shower! Thanks @lorraineschwartz @shellibird1 @allisonstatter @krisjenner @kourtneykardash @khloekardashian #kuwtk #tonight Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 31 de Ago de 2014 a la(s) 5:19 PDT

Para ir abriendo boca, la esposa de Kanye West se enfundó un vestido de Chanel con perlas que no podía ser más diferente al Givenchy con el que se dio el 'sí, quiero'.

Tune into Keeping Up With the Kardashians tonight on E!#LetTheFestivitiesBegin Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 31 de Ago de 2014 a la(s) 7:57 PDT

¿Por qué sale a la luz estas imágenes? Por una sola razón: hay que sacarle partido a la relación, a los rumores de crisis y a ese vestido de Chanel que está muy poco visto, no vaya a ser que nos olvidemos de él como del Carolina Herrera de la reina Letizia en Japón.

