9 may 2017

Cuando hace unos meses Kendall Jenner se enfundó un minivestido de lentejuelas que parecía un clon de otro que de Paris Hillton de hace más de 20 años nos llevamos las manos a la cabeza. ¿De verdad que una it girl de su talla se había vestido así? No era un espejismo, era una realidad como un templo, que además ha creado escuela porque hasta Chanel Iman le ha copiado el modelito a la hermana elegante de Kim Kardashian.

UGH THIS IS GOALS! #VIBES #21 Una publicación compartida de Kendall Jenner Closet (@kendalljennercloset) el 3 de Nov de 2016 a la(s) 10:00 PDT

Esa fue una de las pruebas que nos han demostrado en los últimos meses que los años 90 tienen mucho que aportar a la moda actual. Si hoy saliéramos a la calle con algunos de los looks de 'Fuera de onda' (cómo olvidar las estilosísimas boinas con las que accesorizaban sus looks) o 'Bar Coyote' (esos tops y chokers causarían sensación en cualquier street style) no solo no desentonaríamos, sino que posiblemente nuestros looks serían tan admirados como los de Alicia Silverstone o Piper Perabo en el pasado.

De hecho, el vestido de Kendall es solo es una de muchas pruebas que nos demuestran que los años 90 están de vuelta. Y si no, mira:

Vestidos y tops lenceros

D.R. Jennifer Aniston con vestido lencero en 'Friends' Cordon Press Kendall Jenner combina un top lencero con una falda vaquera, también muy típica de los años 90 Instagram dalianah Arekion La modelo Dalianah Arekion, al más puro estilo Jennifer Aniston, combina su vestido lencero con unas palas para darle un toque casual

Camisas masculinas

Pinterest Cinty Crawford con camisa blanca estilo masculino anudada a la cintura GTRES Victoria Beckham le da un toque masculino a su falda rosa con una camisa blanca XXL Cordon pRess Kendall Jenner, más casual que Victoria Beckham, con camisa mascuina de rayas y shorts

Ropa interior que se ve

Pinterest Madonna no tenía reparos en enseñar la ropa interior, en este caso un corsé GTRES Los ángeles de Victoria's Secret Romee Strijd y Jasmine Tookes Instagram Dalianah Arekion La modelo Dalianah Arekion

Lentejuelas

Cordon Press Chanel Iman con vestido de lentejuelas GTRES Allison Williams hace unos días en los Premios MTV

Cazadora vaquera

Pinterest Drew Barrymore con un look denim con cazadora vaquera GTRES Kim Kardashian con shorts y cazadora vaquera Cordon Press jourdan Dunn con cazadora vaquera

Pelo en zig zag

Cordon Press Daryl Hannah en '1,2,3... Splash' GTRES Paula Echevarría con pelo en zig zag y moño GTRES Zendaya en la Gala Met

Mum jeans

Pinterest Christy Turlington GTRES Selena Gomez con mum jeans y camiseta Cordon Press Gigig Hadid lo combina con camiseta blanca y bomber

Peto vaquero

Pinterest Katie Holmes con peto vaquero GTRES Gigi Hadid con un peto de su propia colección para Tommy Hilfiger GTRES Katie Holmes con peto vaquero largo con un toque lady gracias a los zapatos de tacón

Cabezas al cero -o casi-

Cordon press Sinead Oconnor fue pionera en llevar el pelo rapado GTRES Cara Delevingne GTRES Amandla Stenberg

