Chefs, los más deseados

20 may 2017

Hace unos años, los jóvenes forraban sus carpetas y las paredes de sus habitaciones con fotos de sus ídolos, entre los que fundamentalmente se encontraban estrellas de la música, el cine o el deporte. Sin embargo, ahora la tendencia parece ir por otros derroteros. Motivado en buena parte por el gran éxito que los diversos programas de cocina están teniendo tanto a nivel nacional como internacional, ahora las estrellas más deseadas son ‘las Michelin’.

Y no nos referimos a que ahora se hayan puesto de moda las lorzas, que depende para qué público, también–véase los fofisanos–, sino a que en la actualidad entre los profesionales más idolatrados están los cocineros. O cocineras, claro, porque el mismísimo Harry Styles (23), excomponente del grupo One Direction y coleccionista de fanes, se ha enamorado de la reconocida chef Tess Ward (27). En España estos romances de cocineros mediáticos con celebrities están a la orden del día. Contamos con dos grandes ejemplos: el cocinero de Diverxo David Muñoz (37) y la presentadora Cristina Pedroche (28), y el chef Benji Aparicio y la concursante de realities Laura Matamoros.

A primera vista

Lo de David y Cristina fue amor a primera vista: se conocieron en diciembre de 2014 y se casaron en octubre de 2015. Su amor parece estar hecho a prueba de bombas, ya que a pesar de haber estado en varias ocasiones en el centro de la polémica, permanecen muy unidos. Más reciente es aun la relación entre la hija de Kiko Matamoros, Laura (24), y el copropietario y cocinero del restaurante de fusión asiático-mediterránea NoNaMe, Benji Aparicio (28).

Comenzaron a salir juntos el pasado verano, después de que el Dj Fonsi Nieto les presentara, ella ganara 'Gran Hermano VIP' (Telecinco) y rompiera con su anterior pareja. Lo suyo también parece ir viento en popa –Supervivientes, mediante–, aunque no todos los romances entre chefs y celebrities han tenido un final feliz.

La presentadora Cristina Pedroche y el cocinero David Muñoz. pinit gtres'

Una tradición

Tenemos el caso de la actriz Natalia Verbeke (42) y el cocinero Jaime Renedo (34), cuya boda, poco antes de llevarse a cabo, se anuló por una supuesta traición de él –con una exclusiva de por medio– que ella no pudo perdonar. De sus casi dos años de amor no queda ni una amistad, algo que no le ha pasado a Verbeke con ninguna de sus exparejas, entre los que se encuentran el torero Miguel Abellán y el actor Gonzalo de Castro.

Superado ya ese mal momento, la actriz se encuentra en la actualidad feliz con el jugador de rugby Marcos Poggi (29), junto al que recientemente ha sido mamá de la pequeña Chiara. Otra pareja con la cocina como escenario de su affaire es el del cocinero Sergi Arola (49) y la actriz Silvia Fominaya (41), que tras varias idas y vueltas parece que rompieron de forma definitiva en abril del año pasado. Amores todos ellos a fuego lento y fuego vivo que han dado mucho que hablar.

Valentín Néraudeau, Franco Noriega y Julius Bienert, solteros y deseados pinit instagram'

Caliente, caliente...

En la lista de cocineros solteros y deseados hay tres nombres escritos con letras de fuego. El primero es Franco Noriega, un chef chileno de 27 años con un cuerpo escultural fruto de ser nadador y preparador deportivo, que se ha hecho popular por dar a conocer sus recetas en vídeo cocinando con un delantal como único vestuario.

“Estoy siempre sin camiseta porque vengo de un clima tropical”, dijo al ‘New York Post’. Le sigue de cerca el francés Valentin Néraudeau, de 33 años, que se dio a conocer tras su paso por la cuarta edición de ‘Top Chef’ (Francia) y también con afición a quitarse la camiseta. En cuanto a nuestro país, tenemos a Julius Bienert (38), que concursó en 'GH VIP' (Telecinco) y se presenta a sí mismo como 'el soltero gourmet'.

