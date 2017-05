Miley Cyrus: la niña mala quiere volver a ser buena

18 may 2017 Carlos Gozález

Acaba de presentar –11 de mayo– una nueva canción, 'Malibu', y por fin hemos podido verla después de unos cuantos meses desaparecida. Según ha contado a la revista Billboard, ha estado trabajando en el rancho de su novio, Liam Hemsworth, con sus siete perros, sus dos cerditos y sus dos caballos enanos. Todo muy bucólico y campestre. Tanto como la nueva imagen que aparece en las fotos, con vestidos como de La casa de la pradera o shorts vaqueros y camiseta blanca anudada a la cintura.

Aunque mejor son estas declaraciones que hace: "No he fumado hierba en tres semanas, nunca había estado tanto tiempo. No tomo drogas ni bebo. Estoy completamente limpia".

Y todo para mostrarse lúcida, volcarse en sus canciones y preparar un nuevo disco y una nueva Miley que podría resumirse con esta otra frase suya: "Estoy abrazando el mundo y diciendo: 'Oye, mira, somos buenos, te quiero y espero que tú también me quieras a mí'".

Casi como cuando la conocimos con 13 años gracias a la serie 'Hannah Montana'. Entonces era una chica Disney que decía que no podía vivir sin La Biblia ni sin su madre. Hasta fantaseaba con hacer un versión de Sexo en Nueva York, solo que "más joven y más limpia". Y es que, la Miley Cyrus de esa época presumía de llevar un anillo de pureza, por el que se comprometía a permanecer virgen hasta el matrimonio. "Incluso a mi edad muchas chicas están cayendo", aseguraba.

Luego las cosas, poco a poco, se torcieron. Primero aparecieron unas fotos suyas en ropa interior que habían robado de su correo electrónico. "Siento mucho si he decepcionado a alguien", comentó.

Días después estalló su primer gran escándalo cuando se filtraron otras imágenes, de Annie Leibovitz y que había hecho para 'Vanity Fair'. Parecía estar desnuda, aunque tapada con una sábana. Tenía 15 años y a todos los implicados no les quedó más remedio que disculparse, empezando por la fotógrafa –"Lamento que mi retrato de Miley haya sido malinterpretado"–, siguiendo por Disney –"Se creó una situación para manipular a un chica de 15 años"– y, por supuesto, la propia Miley –"Pensaba que iba a ser una sesión artística, me siento tan avergonzada…"–.

A partir de los 18 trató que el público olvidara su imagen infantil a base de polémicas

A partir de los 18, fue un no parar. Miley pretendía que el público olvidara su imagen de estrella infantil y lo hizo a base de polémicas, declaraciones escandalosas, imágenes cada vez más subidas de tono y porros, muchísimos porros. Como el que se encendió en el escenarios de los MTV Awards de 2013. Por el camino, y vía Twitter, también renegó de su antigua fe: "Olvida a Jesús", escribió. También se declaró pansexual, para horror de muchos.

Ademas, Cyrus ha hecho muchísimo dinero, más de 330 millones de euros se calcula que ha ganado a lo largo de su carrera. Porque a diferencia de muchas otras chicas Disney rotas o rotas y apañadas tras su paso por rehabilitación ella ha sabido moverse en el filo de la navaja sin perder nunca el control. Como si solo estuviera jugando y se tratara de una travesura. O como si en realidad todo fuera una fría estrategia de 'marketing' para reinventar su carrera.

Ya solo falta comprobar si funciona o no esta nueva vuelta de tuerca. Y cuánto va a durar la nueva Miley hasta que aparezca la siguiente.

