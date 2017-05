Terelu: "Las Campos somos más piña que nunca"

22 may 2017 Antonio albert

Fue el peor momento de su vida, cuando recibió la llamada con la que le anunciaban que el ingreso en urgencias de María Teresa Campos era por una isquemia cerebral. "Sentí que se me caía el mundo encima. Es algo angustioso que no le deseo a nadie y que cualquiera que haya vivido ese trance entiende la impotencia que se siente". Tampoco fue tranquilizador el primer encuentro en el hospital, "porque en esos momentos poco podía hacerse, salvo esperar el diagnóstico exacto y ver la evolución".

Aunque lenta, la recuperación permitió subirla a planta el pasado jueves. "Que el traslado al hospital fuera tan rápido ha sido determinante y ha evitado lo peor", recalca Terelu. Está agotada, tanto física como emocionalmente, porque apenas ha dormido media hora y se ve envuelta en una vorágine de mensajes que intenta contestar cuando puede. Servidor recibió su WhastApp de agradecimiento a las dos de la madrugada.

Corazón Habrán sido unos días angustiosos...

Terelu Campos Sobre todo mientras esperábamos los resultados. Luego, aunque los médicos han constatado que la mejoría es muy lenta, hemos podido respirar un poco aliviadas, un poco solo, pero al fin y al cabo es una mejoría. Mi madre está consciente, come sólidos y ya está en planta. Eso ha supuesto para ella, y para todos, un balón de oxígeno. En la habitación está más cómoda. Incluso se levanta para sentarse en la butaca… Anoche nos turnamos Alejandra y yo en la UVI, algo que no es habitual y que agradezco que nos permitieran hacer, pero apenas pudimos dormir. No desconecto, no descanso. Hoy no me toca, porque me turno con mi hermana… Al menos hoy Carmen va a tener un sofá.

C. ¿Se temió lo peor?

T. C. Uf… Prefiero no hablar de eso. De verdad. Fue muy duro, imaginaos... Yo lo que quiero es señalar que mi madre está más tranquila y que, poco a poco, muy poco a poco, se recuperará.

