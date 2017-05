'Secuestran' a Rappel en el teatro

23 may 2017

Si al lector le decimos que piense en un adivino, astrólogo o vidente famoso de la tele, inmediatamente se le viene a la mente el nombre de Rappel. Quizá por eso, porque en el texto de 'El secuestro del adivino' se habla de ese rostro mágico televisivo tan reconocible, el autor de la obra, Zenón Recalde –director del musical 'El rey León'–, no dudó ni un momento en que tenía que ser él quien le diera vida.

Y ahí está nuestro colaborador, inmerso en sus ensayos para no defraudar al público el próximo 28 de junio, cuando debute en el teatro Rialto. "Estoy con mucha ilusión, muchos nervios y mucha responsabilidad, porque espero no defraudar a la gente", explica a Corazón.

Reconoce que, en un primer momento, le daba vértigo meterse en un terreno que no es el suyo y que no había pisado: "Zenón me dijo que yo estaba acostumbrado a las cámaras y a los micrófonos, pero una cosa es estar en un plató o un estudio de radio, y otra subirse a un escenario con la responsabilidad que conlleva".

A base de mucha insistencia, acabó por convencerle: dos meses de lectura en su casa con los actores y, de repente, se encontró delante de tres de los mayores empresarios teatrales de Madrid animándole a que diera el paso. Entre ellos, Carlos Sobera, propietario del Reina Victoria y responsable de que en la obra, Rappel sea Rappel y no un mago con nombre figurado. "Me dijo que la gente me conoce a mí y lo que arrastra a la gente es ver a Rappel en el teatro", comenta.

Él tiene muy claro quienes tienen que ser las que llenen, de manera mayoritaria, el patio de butacas: "Hay muchas señoras que me siguen, que son admiradoras mías, que han valorado mi trabajo en radio, tele y horóscopos. Y creo que esta comedia está muy dirigida a esas señoras. Deseo que se lo pasen bomba conmigo".

Rappel tiene palabras muy cariñosas también para la prensa: "Para mí, es emocionante cómo están acogiendo la noticia los medios. Esa confianza que ponen en mí y esa seguridad que me hacen tener en mí y en mi imagen es importantísima", explica.

También nos confiesa cuál es su mayor temor: "Lo que espero el día del debut es, primero, que la gente salga contenta y, segundo, que no me emocione y pueda hablar. Ese es mi miedo. Cuando vea el teatro lleno ese día, con la prensa a mi lado, que no me pueda mi sentimiento y me impida hacer la obra, que yo soy muy sensible. Y si tengo que soltar una lágrima, que sea al final, cuando la gente aplauda".

El astrólogo, que asegura que va a hacer esta incursión en el mundo de la interpretación "con dignidad, respeto y toda la profesionalidad de la que soy capaz de mostrarme sobre un escenario", estará en Madrid todo el mes de julio con funciones diarias, descansando los lunes. Desde allí irá a Bilbao, a la Semana Grande, donde permanecerá en cartel dos semanas. Y ya se está cerrando la fecha para, a finales de septiembre, hacer una temporada más larga de vuelta a la capital.

Sus compañeros de la revista 'Corazón' le deseamos ‘mucha mierda’. El respeto y el cariño del público y prensa se lo gana uno a lo largo de toda una carrera. Y, qué duda cabe, que él de eso va sobrado.

