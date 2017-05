Los atascos de Madrid me han dado temazos

29 may 2017 jota abril

Es fácil situar a Natalia (36). Lleva 15 años en el mundo de la música y no se nos olvida cómo fue su llegada. La más pequeña de 'Operación Triunfo'. Dejó el uniforme del colegio para comenzar una carrera que recopila en el disco y DVD que acaba de sacar a la venta. Sale, y número uno en ventas.

Y ella, feliz. Porque siempre está feliz y porque está satisfecha del trabajo que ella, y solo ella, hace. Decide sobre su carrera e invierte su dinero en ella. En un par de horas tiene un acto. Porque también lleva su propia agenda. Así que vamos al lío.

Corazón Lo primero, ¿cuál de tus temas elegimos para leer esta entrevista?

Natalia ¡'Un poco de mí'! El single de este recopilatorio. Habla de amar sin prejuicios. Da igual. A día de hoy está a la orden del día estar con una persona sin tener que amarla. Aquí te pillo y aquí te mato. Sin ataduras. Amar en libertad.

C. Pero yo pensaba que eras una chica romántica. ¿Se está perdiendo el romanticismo?

N. (Risas) Pues yo creo que sí. Con todo esto de las tecnologías y las redes sociales se están perdiendo muchas cosas que antes eran muy bonitas. Hoy en día, cuando los jóvenes quedan ya lo tienen todo hecho. Han intimado por redes sociales y whatsapp. Se pierde la magia. Las redes pueden hacer mucho daño.

C. Eso pasa en el amor y en el día a día, ¿no?

N. Sí, sí. A mí, por ejemplo, que estoy luchando sola con mi música, mi single, mi CD y mis vídeos, me duele mucho que luego alguien, que además no da la cara, diga: "Esto es una m***". Valora primero y luego di lo que quieras. Porque estás tirando por tierra mucho, mucho trabajo.

C. Pero a ti te quieren más que te odian...

N. En ese sentido tengo suerte. Mis fanes son incondicionales. El vídeo de Un poco de mí lleva más de 220.000 reproducciones en una semana. Eso me da fuerzas, porque yo tengo mi estilo al margen de todo lo demás.

C. Bueno, he leído incluso comparaciones con Shakira o Beyoncé a la española.

N. (Risas) Es que si eres una chica que baila, que canta y que hace un movimiento diferente en el escenario, tenemos la manía de compararla con alguien. No. Cuando saqué Vas a volverme loca, ya dijeron que era una copia de Britney Spears. Ahora Beyoncé y Shakira. No, no. Yo soy Natalia y llevo 15 años de carrera con mi estilo, con mi sello y con mi forma de bailar.

C. La verdad es que artistas de tu estilo en España no me vienen a al cabeza.

N. Pues la verdad es que no. Yo apuesto por un show muy americano, muy visual. Cantando y bailando a la vez, que es lo más complicado. Hacer una balada es muy fácil. Estás sentada, con todo preparado, sacas tu chorro de voz y ya está. No digo que no tenga mérito, pero no es lo mismo.

No me han llamado para el nuevo 'OT', pero me encantaría"

C. Nuevo disco recopilatorio con alguna novedad.

N. Sí, he elegido las mejores canciones de estos 15 años. Soy cantautora desde 2002 –desde que dejó OT– y escribo todas mis canciones. Compongo en el coche. Los atascos de Madrid me han dado temazos. (risas) Me inspiro conduciendo.

C. ¿Y quién decide qué temas son los mejores?

N. Yo. Desde 2007, que saqué mi último disco con discográfica, decidí editar cada cierto tiempo un single y lo hago yo todo. Desde la canción, la promoción, el videoclip, el baile y hasta la inversión. La gente consume canciones, no discos enteros. Pero si tengo que decir alguien que me ayuda, sin duda, mi novio. Parece que tiene un radar y sabe siempre qué canción va a funcionar y cuál no.

C. ¿Has dicho la inversión?

N. Sí. Yo me pago todo. Cada canción es una apuesta y yo la asumo de principio a fin. Con 'OT' me pagué mi casa y, a partir de ahí, he ido administrando muy bien el dinero que he ganado presentando en televisión y con las giras de verano.

C. ¿Qué te gusta más, música o televisión?

N. Para la estabilidad, la tele. Para la libertad de trabajo, la música.

C. Si tuvieras que adjetivar las etapas que has vivido desde OT, ¿cómo lo haría?

N. Pues empecé siendo ingenua, novata y sin experiencia. Algunos de mis compañeros sí la tenían. Yo acababa de colgar el uniforme del colegio de monjas. Luego pasé por otra etapa de adaptación a este mundo tan complicado de la música, donde hubo de todo.

C. ¿Te han engañado alguna vez en este tiempo?

N. No me he sentido engañada. Mi hermano estaba ahí ayudando y dando la cara. Alguna vez sí me han vendido algo como maravilloso y luego era mentira. Pero de todo se aprende. Y, siguiendo con las etapas, a día de hoy me siento una mujer fuerte, independiente y con muchas ganas.

C. Leo quejas de tus fanes sobre el trato que te da el sector. Dicen que no te hacen caso.

N. Hombre, la realidad es que es una pena que saques un tema, que esté en los primeros puestos de las listas de ventas, que tu vídeo tenga cientos de miles de visitas y que no suenes en ni una sola radio nacional. Eso duele. Tengo el respaldo de la gente y solo sueno si le das al play. En radio, solo en la de mi tierra, Canal Fiesta (Andalucía). En la tele sí soy mejor recibida. De hecho, mi single lo estrené en tu programa, 'La Mañana de TVE'.

C. ¿Algún proyecto de televisión a la vista?

N. Me encanta ese medio. Hice 'Megatrix', 'El Gran Prix', 'Fenómeno Fan' y 'Menuda noche'. Algo puede haber a corto plazo, pero aun es pronto para decirlo

C. ¿Significa eso que te han llamado para la vuelta de 'Operación Triunfo' a TVE?

N. No, pero me encantaría. Para ir a actuar o para orientar a los concursantes sobre cómo estar en un escenario, algo que no nos enseñaron en mi edición. Creo que estoy muy preparada para ello.

C. ¿Cómo te gustaría que fuera este nuevo 'Operación Triunfo'?

N. Pues he oído rumores de que puede que lo presente Mercedes Milá. Me gusta la idea. Sería un acierto, porque le daría una vuelta de tuerca y sería más cañero. El nuestro fue muy inocente, muy blanco. Eso sí, aunque haya mil ediciones de 'Operación Triunfo', ninguna podrá ser como la primera. Nadie sabía lo que iba a pasar. Fíjate que yo me llevé dos maletones llenos de minifaldas, zapatos y blusas y luego me tiré dos meses en chándal… (risas).

Cuando salí de 'OT', mis padres lo pasaron muy mal"

C. Pero la experiencia fue única, a pesar de que te he escuchado alguna vez hablar de que pasaste miedo al salir de la Academia.

N. Bueno, sí. Sobre todo al salir. De la Academia me mandaron directamente a Londres a grabar un disco con los productores de Enrique Iglesias. Sin nadie de mi familia. Con 18 años y sin haber salido de España en mi vida. Me metieron en un piso en Barcelona con dos o tres compañeros más y ellos iban saliendo a dar conciertos. Yo me quedaba sola en el piso, con cientos de fanes en la puerta y llamando a mi madre, porque me moría de miedo. Nunca había dormido sola en una casa. Era una niña. Mis padres lo pasaron muy mal. Fue muy duro. Tuve suerte de que me educaron muy bien. No soy derrochadora ni me enamoro cada día y tengo la cabeza bien amueblada. Tengo el mismo novio desde hace diez años.

C. Esto no lo sabía...

N. Sí, llevo con Álex diez años. Nos entendemos muy bien y me ayuda mucho.

C. Y con los excompañeros de 'Operación Triunfo' ¿existe comunicación?

N. Sí, claro. Tenemos un chat –el famoso chat– en el que estamos todos. Unos entran, otros salen, pero ahí hablamos de todo. Es un poco locura.

C. ¿Qué opinan ellos de la vuelta de 'OT'?

N. Nos quedamos con la boca abierta cuando nos enteramos. Lo vimos en la prensa y no nos lo esperábamos. No nos dijeron nada a ninguno. Todos deseamos que salga bien, de alguna manera, es positivo para nosotros.

C. Dijo Inés Ballester que eras un ejemplo de que las mujeres "mejoramos con la edad". ¿Qué opinas

N. Me encanta Inés. La verdad es que yo me veo mejor que nunca (risas). Físicamente me cuido mucho. Hago ejercicio, corro y hago CrossFit. Tomo mucha verdura y fruta. Casi nada de carbohidratos ni pan ni lácteos. Necesito caña para liberar mi cabeza.

