Mi firma de ropa es como un hijo

Poco a poco Lara Álvarez ha ido consiguiendo superarse. A sus 31 años recién cumplidos, se ha convertido en una de las caras más conocidas de Mediaset. Ahora, la presentadora de 'Supervivientes' (Telecinco) se ha lanzado a una nueva aventura que no es tirarse de un helicóptero. Se ha convertido en diseñadora.

Acaba de estrenar su marca, Blue Palm. Con mucha ilusión y ganas de crecer poco a poco, nos ha contado cómo ha sido su aterrizaje en el mundo de la moda.

Corazón ¿Cómo surgió la idea de crear su propia línea de ropa?

Lara Álvarez Al trabajar de cara al público, muchas chicas me preguntaban por redes sociales de dónde son las prendas que uso y en qué tiendas suelo comprar. La mayoría de la ropa que me pongo está modificada por mí. Entonces pensé, ¿por qué no lanzar mi propia marca? Una línea de ropa donde pueda crear las camisetas como me gustan, llevándolas a la comodidad. Así nace Blue Palm.

C. ¿Cuándo comenzó a trabajar en ello?

L. A. Llevo dos años dándole vueltas, pensando en el estilo de ropa, a qué perfil de chica iba destinada, a hacer números para la inversión, a pensar en cómo se podía transmitir un poquito de mi filosofía de vida... Busqué un buen equipo de profesionales y comenzamos con la confección de la primera colección, que ya está a la venta en la página web.

C. ¿Qué tal ha sido la acogida?

L. A. Estoy feliz. La inexperiencia en el mundo textil y ser una nueva empresaria hacen que me tome las cosas con mucha paciencia. Sabía del riesgo que supone invertir en un negocio así: mucha competencia, mucha variedad... Por eso hablo de Blue Palm como un hijo. He estado decidiendo cada detalle, tejido, y etiqueta. Estoy deseando llegar a España y encontrarme a alguien con una camiseta Blue Palm por la calle. Sería un sueño cumplido.

Intento que la gente negativa no esté cerca de mí"

C. La firma mezcla el estilo surfero con el urbano. ¿Es la forma de mantenerse cerca de la playa en la capital?

L. A. Totalmente. Siempre que me preguntan por instantes felices recuerdo momentos en la playa. Verano, atardeceres, familia, amigos, relax, diversión, el mar, el sonido de las olas... Blue Palm pretende llevar esa sensación de bienestar al asfalto, a no perder la perspectiva de las cosas sencillas que nos hacen felices. Por eso la marca defiende el lema keep it simple, Hazlo fácil. Disfruta de las pequeñas grandes cosas de la vida.

C. Hay vestidos, camisetas y jerseys. ¿Tiene pensado añadir más piezas a la colección?

L. A. La intención es que crezca poco a poco escuchando a las compradoras. Quiero que la gente disfrute de ella y haga críticas constructivas que nos ayuden a desarrollar una marca hecha a medida. Ellas, sin duda, le dan el sentido a esta nueva aventura.

C. ¿Las piezas las diseña usted misma?

L. A. Sí, pero con la ayuda de unas excelentes patronistas. Después de muchas vueltas en mi cabeza, de preguntar a mis amigas, a mujeres de diferentes edades y tipos de cuerpo, cogí los modelos de camisetas que más me gustaban y comencé a hacer modificaciones. Camisetas que dejen ver la silueta pero que no marquen, largos que cuando levantes los brazos no dejen la tripa al aire. Prendas que, siendo femeninas, no te hagan estar pendiente de ellas.

C. ¿Son piezas creadas en la península?

L. A. El equipo de patronaje y diseño está en Gijón, mi tierra. Allí tenemos un taller donde hacemos los prototipos de las prendas. Una vez que les damos el OK, la producción se hace en Portugal.

Corazón Mientras está en Honduras con Supervivientes ha lanzado la firma de ropa… ¿Tiene tiempo de respirar?

Lara Álvarez Estos dos últimos meses están siendo intensos, pero muy felices en todos los sentidos. En Supervivientes (Telecinco) estamos teniendo una acogida del público maravillosa. Grandes datos de audiencia y una gala más a la semana con respecto al año pasado. Más trabajo, repercusión... el sueño de cualquier presentador. En cuanto a Blue Palm, cada día me levanto feliz, deseando que funcione a largo plazo porque lo estoy disfrutando. Respiro bien profundo mientras trabajo cargada de felicidad.

C. Nunca pierde la sonrisa, que es algo muy característico en usted. L. A. No creas que no tengo mis días, pero en esos momentos intento no dejarme llevar por la negatividad. Mi truco está en centrarme en lo bueno, en recordar a todas las personas que suman a mi vida, en apoyarme en mi trabajo y en mis ilusiones. Intento que la gente negativa no esté cerca (creo mucho en las energías y al final, tengo claro que ese tipo de personas acaba agotando la tuya). Proyectar en positivo, cantar bien alto, sonreír, bailar, hacer deporte, hablar con mi familia y amigos. C. Con este nuevo lanzamiento, ¿podemos decir que se encuentra en uno de sus mejores momentos? L. A. Sin duda... y acabamos de empezar. Deseo de corazón que se alargue en el tiempo y estoy dispuesta a luchar por ello con todo lo que esté en mi mano.

