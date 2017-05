Así es la nueva cara de Mila Ximénez

31 may 2017 corazón

Llevábamos semanas sumidos en una incertidumbre que, este miércoles, ha despejado la revista 'Lecturas' en su portada. Por fin sabemos cómo es el resultado final de ese cambio de cara que se ha realizado Mila Ximénez.

La colaboradora de 'Sálvame' se sometió a una cirugía estética y ha reaparecido con un rostro absolutamente irreconocible. Y eso que ella, vía telefónica, había asegurado al presentador Jorge Javier Vázquez, que no notaba casi el cambio.

Mila declara en la mencionada publicación que, antes de esta operación "tenía la autoestima por los suelos". Y explica qué es exactamente lo que se ha realizado: "Me han recogido la cara, me han quitado piel de los ojos y me han hecho el cuello nuevo".

Ahora solo hay que esperar para ver cuál es la opinión de sus compañeros, que seguro no pierdan la oportunidad esta tarde de entrar a valorar el aspecto de la nueva Mila Ximénez.

