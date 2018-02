El tremendo ataque de Mila Ximénez a Isabel Pantoja

2 feb 2018

El nacimiento de Carlota, segunda hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, ha provocado que a su abuela, Isabel Pantoja, le entren unas ganas enormes de hablar. Tanto que, un día después de la llegada del bebé, la tonadillera realizó unas declaraciones en las que lo mismo confesaba tener demandado a Alberto Isla que adorar a su hija Chabelita, con la que se comentaba andaba en pie de guerra en las últimas semanas.

Pero, sin duda, la declaración que más polvareda ha generado tiene que ver con su sobrina Anabel y su trabajo en 'Sálvame'. "Me gustaría que mi Anabel viviera de otra cosa. No es su sitio. Ella no tiene que defender nada. Y a mi me duele mi sobrina. La adoro ¿Ella llorando? Llorando de qué", sentenciaba añadiendo que no tenía que cargar con las "mochilas" de otros.

Ese término, el de "mochilas" hacía estallar en plató a Mila Ximénez, que respondía, con contundencia, a una de sus enemigas públicas reconocidas. El "a ver Pantojita" con el que iba a comenzar su discurso hacía presagiar que no iban a ser piropos lo que iba a recibir la tonadillera.

¿Sabes lo que no hice? Delinquir"

"Ya que los tienes tan 'cuadraos', ¿qué mochilas tenemos nosotros? ¿Tú sabes cuál es tu suerte? Que aquí tus mochilas nos las tenemos que comer, porque son demandables", sacaba pecho por ella misma y sus compañeros.

Era el momento de soltar el bombazo en forma de pulla directa: "La única mochila que tenemos es la que me traigo para trabajar. ¿Pero sabes lo que no llevo en la mochila nunca? Antecedentes penales",

"Cuando no tenía ni por dónde sacar la cabeza, ¿sabes lo que hice? Comérmelo. Me fui a casa de mis hermanos, pedí trabajo, empecé a trabajar. Con 65 años estoy aquí todos los días. ¿Pero sabes lo que no hice? Delinquir. No me lié con un alcalde y empecé a blanquear dinero del alcalde. Nunca", concluía su respuesta, mirando a cámara, Mila.

