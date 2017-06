Toño Sanchís: "En el futuro habrá más demandas"

1 jun 2017 abc / beatriz cortázar

La espera del fallo judicial sobre la denuncia que Belén Esteban presentó contra la sociedad Lorant SL, cuya administradora es Lorena Romero, la mujer de su exrepresentante Toño Sanchís, ayer los protagonistas de este caso se manifestaron de diferentes maneras. La colaboradora televisiva, que reclama 465.000 euros, explicó que sus abogados le aconsejan mantenerse en silencio.

Para Toño Sanchís, ausente durante el juicio celebrado el lunes en Torrejón de Ardoz, su primera conclusión es que no hay motivos serios para preocuparse, ya que "no ha habido novedades. No me siento intranquilo y hasta anuncio que puede haber muchas sorpresas, en lo que al fallo se refiere".

No fuimos al juzgado porque no estábamos citados"

Sobre su ausencia y la de su esposa en la vista, Sanchís aclara que "no fuimos al juzgado porque no estábamos citados, así que intentamos hacer nuestra vida normal. Llevamos a los niños al colegio, desayunamos, mi mujer se fue al gimnasio y yo al fisio, porque tengo una lesión; por la tarde, recogí a los niños. Entre tanto, me pasé por la oficina", asegura.

