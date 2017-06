Ariana Grande visita a las víctimas del atentado de Manchester

3 jun 2017

Ariana Grande ha vuelto a Manchester para celebrar un concierto benéfico este domingo y, aprovechando su tiempo en la ciudad británica, ha querido sorprender a las víctimas del atentando que aun se encuentran hospitalizadas. Durante la tarde del viernes, la cantante acudió al centro médico donde se permanecen los asistentes a su concierto que resultaron heridos el pasado 22 de mayo.

La joven artista llevó juguetes y firmó autógrafos a los niños ingresados. "Ha sido increíble. Toda una sorpresa. Estaba contenta pero cuando vino y me abrazó y me dio un beso no podía dejar de sonreír", afirma Jaden, una joven fan de la artista estadounidense en declaraciones a Daily Mail. La niña, de 14 años, sufrió heridas en una de sus piernas y en el pecho, y su imagen al lado de Ariana Grande ya se ha hecho viral. La cantante publicó en Instagram la foto en la que aparece junto a su cama y rápidamente recibió millones de "me gusta".

Un concierto benéfico

Este domingo, Ariana Grande celebrará un concierto benéfico bajo el título de “One love Manchester”, un evento para el que se agotaron las entradas en cuestión de minutos. Todo el dinero recaudado se donará a la víctimas del atentado que se tuvo lugar el pasado 22 de mayo a la salida del recital que ofreció la artista en la ciudad británica.

Sobre el escenario, Ariana contará con la presencia de un nutrido grupo de cantantes que se han querido sumar al homenaje. Artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Usher o Take That han querido sumar sus voces al evento.

