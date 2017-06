Javier Cámara será padre este verano

19 jun 2017 cristina porras

Los premios Goya y una Concha compartida con Ricardo Darín -¡la de chistes que el argentino le habrá gastado sobre este tema!- destacan en el palmarés de Javier Cámara, que ha cumplido medio siglo en un año en el que la suerte parece sonreírle: ha rodado la tercera temporada de 'Narcos', vuelve a Roma para terminar la segunda de la serie 'El joven Papa', junto a Jude Law, y viaja a Estados Unidos en agosto para recoger a sus hijos, al parecer una parejita, fruto de una maternidad subrogada.

Así lo confirman fuentes cercanas al actor riojano, que no ha querido comentar esta noticia: ni desmentirla ni confirmarla. Basta con leer algunas entrevistas suyas para entender sus razones: "Me gusta el aire enigmático que poseen los actores". Javier, celoso de su intimidad y amante de cultivar ese misterio propio de los artistas, solo ha compartido su sueño con los más cercanos.

Sueños cumplidos

Su paternidad influirá de manera determinante en su agenda profesional , pues lo lógico será dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de los pequeños. "Siempre he fantaseado con tener familia", comentaba tras el estreno de la comedia Fuera de carta, en la que su personaje, un chef gay que se reencontraba con sus hijos, una chica y un chico, a los que no veía en mucho tiempo debido a su obsesión por lograr una estrella Michelín. "Aunque hay que aprender a estar solo", añadía el actor. Cuando los bebés no le dejen dormir por las noches, recordará estas palabras, aunque se olvidará de ellas tan pronto como los 'peques' le dediquen una sonrisa.

Nacido en Albelda de Iregua, un pueblecito de 2.000 habitantes, de La Rioja, que ha cambiado la Plaza de los Héroes del Alcázar para bautizarla con su nombre, ha demostrado su talento con grandes directores, desde Isabel Coixet a Pedro Almodóvar, pasando por David Trueba y Cesc Gay, director por el que decidió rechazar el papel que bordó Stanley Tucci en 'El diablo se viste de Prada'. Su inglés no estaba a la altura: ahora se siente con fuerza para abordar los proyectos internacionales que le llueven por su versatilidad.

Es, además, uno de los cómicos más queridos gracias a sus personajes en series como 'Aída' (Telecinco) o éxitos cinematográficos como Torrente. En los últimos tiempos se le ha visto de cicerone por España con Jude Law, su compañero de reparto en la maravillosa serie de Sorrentino. El inglés no ha perdido oportunidad de glosar el talento de quien encarna a Monseñor Gutiérrez en la ficción. "Su papel es el más bonito", llegó a confesar Jude Law al presentar el episodio piloto en Madrid. El respeto y admiración de los actores es mutuo.

Mantiene su Instagram con fotos hermosas, la mayoría en blanco y negro, demostrando en la conocida aplicación sus gustos personales: tal vez veamos en esa red social las primeras fotos de Javier Cámara como el maravilloso padre que seguramente será. ♥

