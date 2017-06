Bertín está triste por la separación de su hija

24 jun 2017

El posado en bañador ya tiene una nueva protagonista: Fabiola Martínez (44). Como en sus mejores tiempos de modelo, la mujer de Bertín Osborne posa y habla sin tapujos sobre su familia y la situación que atraviesa su país.

Corazón ¿Tiene motivos para preocuparse Ana Obregón con su imagen veraniega? Que la firma Ory la haya elegido a usted como embajadora de su colección de baño es para ponerse nerviosa...

Fabiola Martínez Ana es imbatible y con ella no puede nadie. Muchas quisiéramos a su edad poder hacer el posado.

C. ¿Cómo se ha sentido ante las cámaras en bañador?

F. M. Cuando ejercía como modelo hacía lencería y traje de baño, pero después de dos niños, hay cierta inseguridad porque el cuerpo no es el mismo. Lo bueno es que estas prendas favorecen.

C. ¿Es de biquini, pieza entera o toples?

F. M. Si te digo la verdad, a mí lo que me gustaba de joven era practicar el nudismo. Iba a las playas de Cádiz, pero hoy reconozco que no me atrevería. Primero, por miedo a que me hicieran fotos y luego, por mis hijos porque no sé si lo entenderían. O estamos todos o sería raro.

C. ¿Alguna vez han ido Bertín y usted a una playa nudista?

F. M. Juntos nunca. ¿Te imaginas que nos pillaran en algún sitio a los dos en bolas? (risas).

C. ¿Bertín suele opinar sobre las fotos en las que aparece luciendo palmito?

F. M. No es nada tiquismiquis, todo lo contrario. Cuando le gusta una imagen mía quiere localizar al fotógrafo para ponerla en casa.

C. Julio Iglesias ha declarado que su marido es un auténtico encantador de serpientes. ¿Cree que tiene miedo a una posible entrevista por lo que le pueda sonsacar?

F. M. Doy fe de que Bertín es un encantador de serpientes, pero la entrevista con Julio sería la pera por todo lo que tiene que contar y sin necesidad de entrar en detalles. Solo con su infancia, su cambio de carrera, el secuestro de su padre... Es que hay para muchas entrevistas. Ojalá se atreva porque además, le iban a cuidar.

C. Teniendo en cuenta que Bertín ha reconocido que una de sus armas es ofrecer dos copas de vino a su entrevistado...

F. M. Julio tiene mucha experiencia y entrevistas a sus espaldas, sabe moverse en cualquier terreno.

C. ¿Cuál es la faceta de su marido que más le gusta?

F. M. Primero como cantante, ya que así le conocí y es el recuerdo que tengo de mi madre cuando escuchaba sus canciones. Son de la misma edad y por eso la afinidad. Del resto, escojo el completo. Le quitaría un montón de cosas, todo el mundo tiene defectos, pero me quedo con todo él.

C. Acaban de cumplir 11 años de matrimonio. ¿Cómo lo han celebrado.

F. M. Con tanto trabajo como tenemos ha sido imposible, pero reconozco que es la primera vez que Bertín se acuerda de nuestro aniversario, solo que lo hizo cuatro días antes de la fecha.

C. ¿Cómo se encuentra su suegro Enrique?

F. M. Está bien de salud, pero hemos pasado una racha muy dura tras la muerte de una sobrina, un cuñado de Bertín — el marido de su hermana Marta — y una hermana de mi suegro. Esas pérdidas le han afectado mucho.

C. ¿Cómo están viviendo ustedes la reciente separación matrimonial de Alejandra Osborne —hija mayor de Bertín— y su marido, Joaquín?

F. M. Ha sido una sorpresa para todos, pero son temas de pareja y solo ellos saben sus razones. No hemos entrado en los detalles porque es su privacidad. Bertín lo está llevando con tristeza, porque quiere mucho a su yerno, que es un hombre estupendo, y porque ve que se rompe una familia. Ha intentado reconducir la situación hablando con los dos, pero hay que respetar su decisión. Lo bueno es que se llevan bien y mantienen una relación cordial.

C. ¿Qué balance hace después de 11 años de matrimonio?

F. M. Parece que fue ayer. Cuando empecé a salir con Bertín, nunca imaginé que íbamos a estar juntos tantos años y con una familia propia. Sabía de la fama que tenía y me lo tomé como una aventura, un vivir el momento y disfrutar, ya que estaba soltera. Por eso digo que es increíble y, aunque haya instantes en los que le quieres matar, al final no puedo imaginarme la vida sin él. El amor no es una línea recta, pero cuando estás enamorada, se puede con todo. Por eso, me da tanta tristeza lo de Eugenia y Quino.

C. ¿Cómo se encuentra su hijo Quique?

F. M. Avanza poco a poco, es un luchador incansable. Ahora ha aprendido a montar en triciclo y lo ha conseguido con un esfuerzo sobrehumano. No sabemos cuándo podrá hacer más cosas, pero desde luego él lo intenta cada día.

C. ¿Siguen sin vender la finca de Sevilla?

F. M. La propiedad lleva tiempo con un novio que no acaba de arrancarse. Llama todas las semanas, porque la quiere, pero no se formaliza la operación. Nos encanta el campo y Bertín lo necesita, pero entiende que el día a día es mas fácil en una ciudad. Si hubiera querido comprar una casa en Sevilla, nos habríamos quedado allí, pero nunca lo propuso.

C. Sé que la situación actual que se vive en Venezuela le sigue quitando el sueño. Parte de su familia, como sus abuelas, siguen allí.

F. M. Me da pena porque echo de menos muchas voces en España que se manifiesten a favor del pueblo venezolano. Miguel Bosé lo acaba de hacer y no imaginas cómo se lo agradezco. No quiero dar nombres, pero me falta mucha gente. He optado por ver solo los videos en directo de perfiles que me consta que son periodistas serios, que están a pie del cañón y que no pueden publicar nada allí. Por desgracia, tengo a mi abuela con problemas de salud y es muy doloroso que no pueda tener la medicación que necesita. Conmigo en Madrid están mis padres, mi hermana y mi cuñado, y se lo tengo que agradecer a Bertín por apoyarme, pero es desesperante ver cómo tienen que salir de su país y empezar de cero o comprobar cómo mi sobrino ha mejorado después de llegar a España con un déficit alimentario. Parecía una ranita sin formas.

C. En España, hay partidos políticos que no ven con los mismos ojos a Venezuela.

F. M. Puede que sea un problema de líderes, más que de partidos, pero espero que los españoles se den cuenta. Muchos políticos salen rana, pero prefiero un político preparado y con experiencia que uno nuevo que no sabe ni por dónde empezar.

