El padre de David Bustamante estalla ante los periodistas

23 jun 2017 abc

Ha sido sin duda el evento de la temporada y es que la comunión de Daniella Bustamante sigue siendo de lo más comentada desde el pasado sábado. Era la reaparición más esperada de David Bustamante y de Paula Echevarría tres meses después de su distanciamiento. Unas imágenes que han suscitado todo tipo de comentarios.

El matrimonio, que está pasando por una situación personal complicada, se empeñaba en mostrar la mejor de sus sonrisas de cara a los medios por un claro motivo: hacer que fuese el día más feliz de la pequeña Daniella que posaba junto a sus padres. Sin embargo y aunque a primera vista todo fue buen rollo y armonía, se habría especulado en los últimos días que podría haberse dado alguna situación incómoda entre ambas familias, lejos de las cámaras, a lo que Gervasio, el padre de David Bustamante, ha sido de lo más tajante en cuanto a su respuesta.

"¿No lo habéis visto?", respondía Gervasio ante las preguntas de los periodistas. "Hemos cantando y disfrutando y todos muy felices", añadía, a la vez que negaba que hubiesen habido desencuentros entre las dos familias. "Sabéis de sobra que es mentira, solo cantamos y disfrutamos, así que por favor no contéis mentiras. No decís más que tonterías y cosas que no tienen sentido", zanjaba, algo enfadado con los medios de comunicación.

