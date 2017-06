26 jun 2017 CORAZÓN

Edmundo Arrocet regresó a España tras ser expulsado de 'Supervivientes' hace solo unos días. Ajeno a todo lo que había sufrido María Teresa Campos, el artista desembarcó en su casa y se retiró a descansar. Después, la presentadora desveló a su pareja la isquemia que había padecido durante su ausencia. “Ella es tan noble que me dejó dormir y cuando me lo dijo yo me quería morir”, aseguró entre lágrimas. Arrocet explicó que no se lo podía creer y que intentó hacerse el valiente, pero que precisó de un "Lexatín" para asimilar la noticia.

A lo largo de su participación en 'Conexión Honduras' este domingo, Edmundo hablaba con emoción de María Teresa, haciendo grandes esfuerzos por contener las lágrimas durante toda la noche.

El exconcursante afrimó que de haber sabido lo que le pasaba a su "Morita" hubiese vuelto de inmediato a España y quiso ensalzar la valentía de su pareja que mantuvo oculta su enfermedad para dejarle vivir su experiencia en Honduras. "Es fortaleza bonita y ese gran cariño que es impagable".

