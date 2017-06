Kiko se arrodilla y le pide matrimonio a Gloria Camila en 'Supervivientes'

26 jun 2017 CORAZÓN

Kiko y Gloria Camila están dispuestos a pasar toda su vida juntos. La pareja ha compartido hasta hace unos días su experiencia en 'Supervivientes' y, aunque la hija de Ortega Cano ya está expulsada del reality show de Telecinco, este domingo vivieron uno de sus momentos más románticos.

Días atrás, el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' fabricó un anillo con una trozo cuerda y una concha que posteriormente escondió en la arena de la playa. El pasado jueves, Kiko recuperó su creación y se la llevó a la casa del árbol para entregárselo a su novia como regalo. El concursante había decidido que si ambos permanecían en Honduras el 24 de junio, fecha en la que la pareja celebra su aniversario, habría petición de mano en directo.

Este domingo, durante la emisión de 'Conexión Honduras', el programa de Telecinco que presenta Sandra Barneda, Kiko se arrodilló para pedir a Gloria Camila que se case con él. "La otra noche tuve un sueño y ¿sabes lo que soñé? Soñé que te veía vestida de blanco y cogida del brazo de tu padre y ese sueño, no sé si se puede hacer realidad… Así que, permíteme aquí, ahora, por favor, ¿Quieres casarte conmigo?".

La hija de Ortega Cano no sabía qué decir, pensando si era de verdad o no la petición de su novio. Tras aclararlo y responder afirmativamente a la peticón de Kiko se dirigió a su padre: "¡Papá que me caso!".

