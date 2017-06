Irene Junquera rompe con Cristian Toro

26 jun 2017 saúl ortiz

La periodista Irene Junquera (31) conjuga el verbo amar desde el programa 'All you need is love' que conduce junto a Risto Mejide (42). Pero el espacio de Telecinco no solo no le ha traído amor, sino que ha terminado por arrancárselo. Sin previo aviso. Irene ha roto con su novio, el piragüista Cristian Toro (25), tras cuatro años de relación y muchos planes de futuro. Porque el campeón olímpico y la periodista tenían planes de boda.

Estaban dispuestos a pasar por el altar para oficializar una relación que empezó en 2013, solo un año después de que Cristian hiciera un alto en su carrera deportiva para enrolarse en Mujeres y hombres y viceversa (Telecinco).

Aunque los motivos de la ruptura no han trascendido, 'Corazón' ha podido saber que la decisión fue tomada por él y que no parece que vaya a haber segundas oportunidades. Ella también ha confirmado a su entorno más próximo que no atraviesa su mejor momento y que sobrelleva la situación de la mejor forma posible: rodeada de amigos, refugiándose en el trabajo.

No habla de su vida

Sea como fuere, lo cierto es Cristian e Irene ya no se siguen en Instagram y quedan pocas fotos en las que aparezcan juntos. El nuevo rumbo profesional de Junquera y la incompatibilidad de caracteres –el desamor para la gran mayoría– han terminado por dinamitar una relación que parecía a prueba de bombas. Sobre todo, porque desde el inicio de su romance no se han separado. Siempre juntos. Incluso en los eventos deportivos en los que el venezolano –afincado en España desde su niñez– ha conseguido grandes éxitos.

La última vez que les vimos juntos fue durante la emisión de la primera entrega de 'Ninja Warrior' (Antena 3), donde Irene y Cristian intentaron superar las pruebas físicas del concurso de Pilar Rubio y Arturo Valls.

Puestos en contacto con ella para obtener sus primeras declaraciones tras la inesperada ruptura, la presentadora ha declinado la propuesta, "porque no me apetece hablar sobre mi vida personal". Tampoco ha querido confirmar ni desmentir la ruptura. ♥