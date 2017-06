Ana Obregón: "Fue Antonia Dell'Atte la que me presentó a Lecquio"

27 jun 2017

Ana Obregón sigue buscando al hombre perfecto con el compartir su vida. En su paso por el plató de 'All you need is love... o no', la bióloga repasó su vida amorosa, aunque se negó a desvelar el nombre de algunos de los desconocidos con los que ha compartido su vida.

Entre todos los conocidos públicamente, Obregón dedicó parte de su entrevista para hablar de Alessandro Lecquio con el que tuvo un hijo, Alejandro. Parte de su historia de amor es bien conocida por todos, pero hay episodios que han permanecido ocultos: "Fue Antonia Dell'Atte la que nos presentó", explicó. Según la actriz, se encontraba rodando en Roma cuando la modelo italiana le presentó a su marido. Un tiempo después, cuando Dell'Atte y Lecquio ya se estaban separando, comenzaron su romance y "Cuatro meses después estaba con un bombo".

Durante su entrevista, Antonia Dell'Atte conectó por teléfono con el programa para lanzar alguna pregunta a la invitada de Risto Mejide. La modelo preguntó muy directa: "¿Por qué no te casaste con Lecquio?" y sincera, Ana contestó entre risas: "Cuando nos fuimos a casar no pudimos porque tú no le dabas el divorcio... pero, luego te lo he agradecido toda la vida".

Ana Obregón recordó cuando el padre de su hijo le puso los cuernos y explicó cómo elaboró su venganza. La biologa grabó a Lecquio metiéndose con el físico de la nueva mujer que le acompañaba, después entregó la cinta y dinamitó la relación.

El momento más emotivo de la noche fue cuando Álex, el hijo de Ana, apareció en pantalla para mandarle un cariñoso mensaje a su madre. "Tenemos una vida por delante juntos. Te quiero. ¡Gracias por darme los medios necesarios para estar donde estoy hoy! Este soy yo, el hombre de tu vida". Visiblemente emocionada, la invitada recordó que el papel de madre era el que mejor había desempeñado en su vida y que se sentía muy orgullosa de todo lo que su hijo había conseguido sin la necesidad de aprovecharse de la fama de sus padres.

