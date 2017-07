Soy un poco alocado pero me tomé en serio el programa

C. Usted es de Granada pero siempre tiene a Formentera en la mente. ¿Cómo llegó allí?

J.B. Mi hermana me preguntó si quería acompañarla a buscar trabajo. Ella se quedó, la atrapó. Y yo estuve tres veranos yendo de vacaciones y cuando dejé el fútbol fui a trabajar

C. Eso fue después de jugar al fútbol. ¿Cuándo decidió colgar las botas?

J.B. Me fui muy pronto de casa, y llevaba tantos años jugando al fútbol, siendo además tan joven, que estando en Colombia pensé: “Me voy a España. Igual es el momento de dejar de dar vueltas y centrarme en el negocio familiar”. Y el nuestro es de seguros, pero no me convenció. Me puse el traje algunos meses, pero luego le dije a mi padre: «No voy a poder quedarme a hacer seguros, porque es un negocio que has hecho tú pero yo no lo amo». Así que me fui.