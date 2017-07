María José Campanario: "No estoy ingresada"

16 jul 2017 CORAZÓN

“Lo he dicho ya 200 millones de veces. No sé quién os informa, de verdad. Pero no estoy ingresada. Yo voy al hospital a hacer la rehabilitación. A ver si queda claro”, así de rotundo contestaba María José Campanario a Kiko Hernández. El periodista afirmó en 'Sálvame' hace apenas unos días que la mujer de Jesulín de Ubrique se encontraba ingresada en un psiquiátrico en Málaga, pero su información no era del todo acertada.

Mediante unos mensajes de voz que envió a la periodista Sandra Alado, y que fueron reproducidos con su consentimiento en el programa de Toñi Moreno 'Viva la vida' (Telecinco), Campanario deja claro que sus visitas al hospital forman parte del proceso habitual del tratamiento que recibe por acusar problemas con la medicación antidepresiva a la que se está sometiendo.

“En mi caso hay un tratamiento básico que es un antidepresivo pero que no actúa como antidepresivo (…) Lo que hace es que pasan del cerebro unas sustancias que son necesarias, que nosotras las tenemos más bajas, más baja cantidad, que son la serotonina y la noradrenalina” y añade: “En las crisis, depende, hay personas que toleran ciertos medicamentos y hay personas que toleran otros. Mi problema más grave es que yo no tolero la mayoría de los medicamentos”.

De esta forma, María José Campanario zanja la polémica que durante unos días ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre los verdaderos motivos de sus visitas al hospital.

