26 jul 2017

La vida de Anabel Pantoja cambió de la misma manera que su cuerpo después de perder 30 kilos. La sobrina de Isabel Pantoja le ganó al batalla al sobrepeso y en los últimos años su cambio ha sido radical, tanto que su primo Kiko Rivera, animado por su éxito, también se ha propuesto bajar peso.

El antes y el después de Anabel Pantoja pinit

La colaboradora de televisión confesó en 'Salvame' cómo había logrado desprenderse de los 30 kilos, gracias a una banda gástrica. "Me operé hace cuatro años. Tengo un anillo puesto en la boca del estómago para reducirlo, así me sacio antes al comer".

Conociendo ejercicios nuevos! Todo es aprender y hay que ir poco a poco. Nadie nace sabiendo @rnhermida_laforja @amartinez_laforja Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 12:15 PDT

¿Y ahora qué tipo de dieta lleva? Aunque en su Instagram abundan fotos de chocolates y comidas con grasas, su gran perdición, la joven ha confesado que come de todo, pero en pequeñas cantidades, y que se sacia con más facilidad que antes. "Como de todo, pero me puedo comer solamente un cachito de cada cosa, porque me lleno antes", ha dicho.

Ansiedades y descubrimientos en #mexico Que algún alma caritativa me diga dónde puedo conseguirlas @nutriciongrupobimbo Galletas MÁS buenas! De la historia!!! Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 25 de Oct de 2016 a la(s) 3:32 PDT

Camarones con compás! Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 6:32 PDT

"Mi problema es que no comía bien. Me gustan poco las verduras y no como fruta. Era de dulce y además nunca he hecho mucho deporte", confesó. Ahora, en cambio, se confiesa enganchada al crossfit.