Ser o no ser feminista... esa es la cuestión

Se ha convertido en uno de los temas más comentados en los últimos meses. Parece que el término ‘feminismo’ todavía sigue dando pie a error, su definición no queda muy clara y muchas veces se confunde con un antónimo de machismo.

Y no es así. "Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres", dice la RAE. En base a esto, ser feminista se resume en defender la igualdad entre hombres y mujeres.

Pero algunas famosas han tenido algún despiste a la hora de hacer declaraciones sobre este tema. Que, ¡ojo!, eso no quiere decir que no sean feministas, simplemente que puede ser que hayan confundido el concepto.

Las protagonistas

Bebe ha sido la última en convertirse en el centro de la polémica debido a la confusión. La cantante realizó una entrevista para la revista Woman en la que se mostró muy clara con su idea. "No soy feminista. Nunca lo he sido y nunca lo seré", afirmó. Hace tan solo un mes, a Blanca Suárez le pasó algo similar al asegurar a un periodista que el feminismo es una moda, aunque poco después añadió que era una "moda necesaria".

Lo de Paula Echevarría fue también muy sonado cuando aseguró que se define "como persona. Yo creo que no hay que ser feminista ni machista, creo que los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro". Tras estas declaraciones, Cristina Pedroche salió en su defensa sin conocerla porque se sintió identificada con ella: "Yo también hace tiempo dije que no era feminista ni machista. Como el 80% de la población los entendía como opuestos, y por eso en mis últimas entrevistas he querido recalcar que por supuesto soy feminista".

Jennifer Lawrence, Lena Dunham y Emma Watson. pinit

Defensoras de la mujer

Al otro lado del charco tenemos casos de 'celebrities' muy implicadas en la lucha de la igualdad entre sexos. Fue hace menos de dos años cuando Jennifer Lawrence supo por un ‘hackeo’ el sueldo de sus compañeros de reparto de ‘La gran estafa’ y exigió, entre otras reivindicaciones, a través de una carta abierta ingresar “lo mismo que la gente afortunada con penes”.

También Lena Dunham, creadora de la famosa serie ‘Girls’, tiene mucho que decir sobre el tema. Escribió un libro llamado ‘No soy ese tipo de chica’ en el que explica a todas las chicas que “ser feminista significa luchar por la igualdad de todo el mundo”.

Y por último, se une Emma Watson, una de las feministas más importantes de la actualidad. Fue nombrada embajadora de Buena Voluntad en la Onu Mujeres y su voz tomó gran importancia cuando pronunció un impactante discurso en su campaña ‘He for she’, en 2014, en el que pedía la igualdad entre hombres y mujeres.

