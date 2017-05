25 may 2017

Paula Echevarría ha estallado. Cansada de toda la información de la que se han hecho eco los medios desde que salió a la luz su crisis con David Bustamante, la actriz ha hablado alto y claro, como nunca lo había hecho, sobre la relación que la ha unido desde hace más de 10 años con el cantante y padre de su hija. Ha sido este jueves, en la presentación del proyecto #somosSMARTgirl de Samsung, marca de la que es imagen.

"Las mujeres no necesitan al príncipe que la rescate. Ahí ha cambiado el cuento", ha dicho la actriz de 'Velvet Collection' esta mañana. Por un momento, parecía un discurso feminista, pero Paula lo aclaró. "Tener tu vida aparte de la persona con la que convives no es ser feminista, es ser persona".

Hasta ese momento su charla con la prensa era distendida, pero una pregunta la encolerizó. "¿Cómo se consigue eso estando a la sombra de alguien?", preguntó un periodista. Y ella le replicó: "¿A la sombra? ¿A quién te refieres? ¿Quién estaba a la sombra de quién?". Él le respondió: "Tú ahora tienes un protagonismo que antes no tenías".

Paula tomó aire, respiró, y espetó: "No, espera, que quiero contestar". Entonces dijo: "Eso me lo he ido ganando con los años, con trabajo, porque soy una smartgirl y no soy un chocho". Entonces se escucharon los aplausos de los asistentes al evento mientras Paula sonreía con la safistacción de haber cerrado muchas bocas.

