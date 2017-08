La fiesta más loca de Cara Delevingne

8 ago 2017 Carlos gonzález

Los 21 los celebró con una fiesta en la que los invitados debían travestirse. Para los 22, eligió Ibiza. Y a los 23, alquiló un club de estriptis. Los 24 los recibió con una modelo desnuda que le salió de la tarta. El 12 de agosto va a llegar a su primer cuarto de siglo en México, país hasta donde va a desplazar a 20 de sus mejores amigas –solo chicas– y con todos los gastos pagados.

Según ha contado el Daily Mail, la exmodelo y ahora actriz piensa gastarse más de 110.000 euros en un viaje descrito como "la aventura de sus vidas". Entre las afortunadas que van a disfrutar de él están Kendall Jenner (21),

Georgia May Jagger (25), Jamie Winstone (32), Suki Waterhouse (25) y sus dos hermanas mayores, Chloe (32) y Poppy (31). Harán senderismo por la selva, excursiones, montarán en kayak y, por supuesto, no faltará la fiesta final.

Cara Delevingne en un desfile de Vicotria's Secret. pinit

A ese dinero hay que sumar los casi 1.700.000 euros que, según The Sun, Cara se va a gastar, junto a su hermana Poppy, en comprar una casa situada en las colinas de Hollywood. La residencia ha pertenecido al actor Jared Leto y cuenta con piscina, dos cocinas y hasta un estudio de grabación que les vendrá bien ahora que a la menor de las hermanas le ha dado también por cantar.

Si habláramos de cualquier otra famosa, podría pensarse que se trata de caprichos de nueva rica, pero no en su caso. El descaro de Cara tiene más que ver con su alta cuna que con su afán de aparentar. La exmodelo, de hecho, se crió entre algodones en Belgravia, una de las zonas más exclusivas de Londres. Su padre es un importante promotor inmobiliario, su madre pertenece a la alta sociedad y, quizá para rebajar tanto glamour, eligieron como madrina de la criatura a alguien con un punto hortera: la mismísima Joan Collins.

Una infancia difícil

Los ricos también lloran en la infancia de Cara no faltaron problemas.

Aunque ya se sabe que los ricos también lloran y en la infancia de Cara no faltaron problemas. Como la adicción de la madre a la heroína. Descubrirlo fue un duro golpe para la actriz y hasta le provocó una depresión en plena adolescencia. "No pude soportarlo. Me daba cuenta de lo afortunada y privilegiada que era, pero solo quería morirme. Me sentía muy culpable y me odiaba", contó a Esquire.

Después de este episodio depresivo ha habido otros. Ella ha hablado también de su personalidad adictiva o de sus impulsos autodestructivos. Una forma de ser que contrasta con la actitud alegre y provocadora que la ha hecho famosa. "La Charlie Chaplin del mundo de la moda", la definió el cascarrabias de Karl Lagerfeld. O en palabras de la propia Cara: "Cuando empecé, la imagen de las modelos era un poco estirada, nadie intentaba divertirse o estaba dispuesto a sonreír". Así que ella decidió cambiarlo a base de muecas, espíritu gamberro y ganas de pasárselo bien. "Puedo divertirme en cualquier sitio", presume. Sus más 40 millones de seguidores en Instagram pueden dar cuenta de ello. También sus compañeras de juerga más famosas, como Rihanna (29), Miley Cyrus (24) o Michelle Rodriguez (39). Con estas dos últimas llegó a besarse en público o en las redes sociales haciendo gala de su bisexualidad.

Dejo la profesión de modelo cuando era la segunda mejor pagada.

Aunque lo cierto es que trabajo no le falta para afrontar estos gastos. En 2015, al dejar la profesión de modelo, era la segunda mejor pagada, por detrás de Giselle Bündchen (37), con nueve millones de dólares al año. Ahora, el 18 de agosto estrena la película, 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' —donde también ha colado una canción interpretada por ella—, y rueda otra en la que da vida a una enferma de cáncer. En octubre, además, publica novela. El libro, ya ha anunciado, es una "retorcida historia" protagonizada por adolescentes y tiene pinta de ser tan intensa como ella.

