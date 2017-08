11 ago 2017 Corazón

Halle Berry ha confesado a la revista People lo duros que fueron sus comienzos en el mundo de la interpretación. La actriz asegura que, durante un tiempo, tuvo que dormir en albergues para personas sin hogar, un época que Berry recuerda como "muy dura".

La protagonista de 'Catwoman' se mudó de su Cleveland natal a Nueva York para cumplir su sueño de ser actriz, pero en su intento por alcanzar reconocimiento en su profesión pasó dificultades económicas. "Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero y ella me dijo que no, algo que me llevó a estar un año sin hablarme con ella. Pero probablemente sea una de las mejores cosas que hizo por mí", asegura.

La madre de Berry no solo se negó a ofrecerle su ayuda, sino que instó a su hija a ser constante a esforzarse por alcanzar su objetivo."Si quieres estar allí, lo resuelves. Renunciar nunca fue una opción".

Los problemas y la falta de ayuda hicieron que Berry tuviera que hacer uso de los recursos para personas sin hogar que Nueva York pone a disposión de sus ciudadanos. Paradojas del destino, la actriz acabó alcanzando el éxito, ganando millones de dólares por cada intervención que hace en el cine.

