La foto de Luis Fonsi de joven que ha revolucionado la red

18 ago 2017 corazón

La foto la sacó a la luz el propio protagonista de la misma hace aproximadamente un año, aunque no haya sido hasta ahora cuando se haya generado revuelo con ella. Porque, aunque no lo crean, ese joven con media melena y gafas no es otro que Luis Fonsi.

El éxito de 'Despacito', el tema musical que se sabe el mundo entero -al menos su estribillo-, ha provocado que alguien rescate de sus redes sociales esta imagen del cantante que poco tiene que ver con la actual.

Junto a la instantánea, el puertorriqueño escribió en su día: "Dios mío! ¿Quién... quién me dijo que este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3...2...1 #soyvaliente #todostenemosunpasado".

#tbt Dios mío! Quien...quien me dijo q este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3...2...1 #soyvaliente #todostenemosunpasado Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 5 de May de 2016 a la(s) 12:52 PDT

No cabe la menor duda de que el tiempo ha provocado una indudable mejora en el físico de Fonsi.

Comparativa entre la foto que cogó el cantante hace poco más de un año y una d las últimas que ha compartido en redes. pinit

