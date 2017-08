Paulina Rubio: ¿Bebé a bordo?

21 ago 2017 Aurelio manzano

Definitivamente, todo lo que rodea la vida de la cantante mexicana Paulina Rubio (46), es un misterio. La chica dorada, como se la conoce en Latinoamérica, ha vuelto a estar en el candelero en los últimos meses por su supuesto tercer embarazo.

Y decimos supuesto porque, a pesar de que son muchas las voces –de personas con nombre y apellido y de sobra conocidas por el público– que ya lo dan por hecho, la protagonista y presunta futura mamá no se ha pronunciado al respecto, ni ante la prensa ni a través de las redes.

Al igual que tampoco lo ha hecho su pareja, el cantante Gerardo Bazúa.

La Caja de Pandora

Los rumores comenzaron hace algunos meses cuando se anunció que los exintegrantes del grupo Timbiriche, agrupación en la que comenzó la carrera musical de Paulina o Thalía, entre otros, iban a reunirse. En ese momento, la pregunta era si Paulina estaría en ese reencuentro. Uno de sus compañeros, el cantante Erik Rubín afirmó: "Pau está embarazada, ¿qué te puedo decir?". Así daba a entender que no estaría en la gira y abría, de esta manera, la caja de Pandora.

Al poco tiempo, en el mes de junio, era otra persona muy allegada a la artista quien, con sus palabras, echaba aun más leña al fuego. Óscar Madrazo, diseñador, amigo y compadre de Paulina, afirmaba en un programa de televisión en México: "Pues sí. Pau y todos los que la queremos estamos muy felices por la llegada de su tercer hijo. No puedo decir más, porque fue lo único que ella me dijo. Ella se lo comunicará cuando así lo crea conveniente".

¿Una estrategia?

Al poco tiempo, el cantante Gerardo Bazúa, actual pareja de Paulina, acudía como invitado a un programa de la cadena Univisión. Obviamente, se le preguntó por este tema.

Él dio una respuesta ambigua que no hizo más que incrementar las dudas: "Yo creo que, si estuviéramos, qué bueno, y si no, también estamos tranquilos. Yo creo que un niño o un bebé, no importa que sea niño o niña, es una bendición". Pero el cantante no se quedó ahí y, al preguntarle si el hecho de que Paulina no confirmara su embarazo se podría deber a una especie de estrategia , respondió: "Bueno, es que es parte del juego, ¿no?".

Y es que hay que recordar que Paulina utilizó el despiste como estrategia en su segundo embarazo. La cantante, que negó en un primer momento estar esperando un bebé, lo confirmó luego en un gran reportaje en una conocida revista en la que posó con el padre del niño, al que llamarían Eros, y con su primer hijo, Nicolás.

