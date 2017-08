28 ago 2017 CORAZÓN

No fue a poner una denuncia. Karina (70) estuvo hace unos días en un centro de atención a víctimas de violencia doméstica, donde acudió a pedir información. Así nos lo hace saber Azahara, la mayor de sus dos hijas, que ejerce como improvisada portavoz. «Ha ido a pedir información, no para denunciar», asegura tajante sin aportar más datos sobre las cuitas que la llevaron hasta allí.

Eso sí, la entrada y salida de la cantante del centro está documentada gráficamente con unas instantáneas más que afortunadas, ya que a Karina no se le presume una fama tal como para llevar una cámara siguiendo sus pasos día y noche. Sea como fuere, lo cierto es que acudió a este centro en la capital, especializado en ayuda a mujeres que sufren violencia de género, dicen que para informarse.

No detallan si lo hacía a título personal o porque le preocupa la integridad de alguien cercano que pudiera estar viviendo una situación complicada en el hogar y que no se hubiera atrevido a marcar el 016, el teléfono destinado a ayudar a quienes sufren esta lacra. Ni Karina ni su entorno aclaran tampoco si esta visita tiene algún vínculo con alguna de sus parejas, pasadas o presentes –aunque en la actualidad no se le conozca ninguna–. Tampoco cuentan si esta visita está vinculada a lo que la periodista Lydia Lozano apuntó hace unos días cuando Karina visitó el plató de 'Sálvame Deluxe' (Telecinco).

Ni contigo ni sin ti

La artista ha pisado en varias ocasiones recientes los platós de esa cadena. Primero lo hizo mientras su exmarido, Juan Miguel, participaba en Supervivientes para defenderle. Muchos se sorprendían al verla dando la cara públicamente por quien fuera su pareja, puesto que los días entre ellos no siempre han sido de vino y rosas.

Pero la vuelta a España del concursante trajo también vientos de tormenta. Poco después del final del programa, Karina se sentaba en otro plató, el del 'Deluxe' para hablar de su vida y milagros y hacer declaraciones que no dejaban bien parado a su ex, lo que levantó las iras de su hija Rocío, que defendió abiertamente a su padre.

