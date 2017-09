Tania Llasera da la bienvenida a su hija, Lucía Lennox

6 sep 2017 corazón

Tania Llasera es muy activa en redes sociales y, como tal, ha compartido con todos su felicidad. La pequeña Lucía ya ha nacido. La presentadora ha dado a luz por segunda vez y ha sido ella misma la que ha querido dar la noticia.

"Welcome to the earth Lucia Vilar Llasera - en casa será Lucy Lennox, que nació ayer día 5, a las 10am, pesa 3 kilos exactos y come como una leona. Su mami se encuentra bien y se siente muy afortunada. Os manda un beso a todos (es muy parecida a Pepe pero más fina y morenita by the way)", ha escrito junto a una tierna foto en la que sostiene a la pequeña en brazos.

Lucía será la compañera perfecta de juegos para el primer hijo de Tania, Pepe Bowie, que nació en enero de 2016, y su madre no puede estar más orgullosa.

