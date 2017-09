Robbie Williams explica cómo el porno salvó su matrimonio

8 sep 2017

Robbie Williams ha confesado algunos de los detalles de su vida privada en una entrevista para The Sundays Times. El cantante ha hablado abiertamente sobre su depresión, así como de su adicción a las drogas y el alcohol. "La depresión y la ansiedad no existían cuando yo batallé contra ellas. Afortunadamente, estos son nuevos tiempos donde se habla acerca de ellas y ya no son despreciadas", expresa.

"El trabajo va a matarme"

Williams explica que no es la fama la causante de estos trastornos que sufre aunque, según su criterio, es posible que los haya agravado. "No sé si hubiese sido un enfermo mental sin fama. No creo que hubiese sido tan grave o tan poderoso si no hubiese sido por la fama. Es como si tuvieras una enorme lupa con la forma de la atención del mundo, y obviamente, tus defectos también se magnifican". El cantante británico asegura que su trabajo "es realmente peligroso para mi salud. Va a matarme".

En su batalla contra las drogas y el alcohol, su mujer, Ayda Field, ha jugado un papel muy importante. El ex Take That ha hecho verdaderos esfuerzos por cuidar su matrimonio, aunque asegura que no siempre es fácil mantenerse fiel a su esposa y que recurre a ciertos "trucos" para evitar caer en la tentación: "Creo que el porno ha ayudado a nuestra relación. No creo que sea adicto a él, pero sí considero que se trata de una herramienta necesaria para que yo no jo** nuestra relación".

"No es que te den precisamente una medalla o un premio por ser fiel", añade "pero deberían, al menos a mí, porque estoy expuesto a una cantidad considerable de admiración. Me subo a un escenario en un estadio lleno de gente que tiene mucho cariño, y algunas de esas personas son muy atractivas. Deberían darme un jo**** premio por no acostarme con ninguna de ellas”.

"No me fío de mí mismo"

A parte del porno, Robbie Williams asegura recurrir a otras técnicas como evitar pasar tiempo a solas con otras mujeres que no sean su esposa. "Si me quedo demasiado tiempo en un bar, al final voy a beber algo. Si paso demasiado tiempo en el barbero, al final me cortaré el pelo. ¿Confío en mí mismo lo suficiente como para pensar que no me voy a tomar una copa? ¿Confío en mí mismo cuando estoy frente a un montón de cocaína? Sé que la esnifaré en algún momento. Así que no, no me fío de mí mismo. Pero he aprendido que puedo resistirme y que me sentiré mejor si lo hago. Lo mismo sucede con las mujeres. Cuando no estoy de gira resulta más sencillo".

