Los seguidores de Lady Gaga se llevaban ayer, durante la celebración del Festival de Toronto, una mala noticia: aunque de manera temporal, la cantante había decidido bajarse de los escenarios. Ahora, la artista ha dado detalles de qué es lo que le ha llevado a hacer este paréntesis en su carrera profesional.

"La enfermedad que sufro y de la que hablo en mi documental es fibromialgia". Así de clara ha sido la canadiense en su cuenta de Twitter, donde ha revelado que padece una dolencia que, entre otros famosos, trae de cabeza, por ejemplo, a María José Campanario.

El documental del que habla es 'Gaga: Five Foot Two' -motivo por el que fue a ese fetival de cine de la ciudad canadiense-, que se emitirá en Netflix el 22 de septiembre, y en él ha puesto nombre a la enfermedad que le ha llevado a tomar esta decisión muy a su pesar.

Quiero hacer una pausa, y no sé por cuánto tiempo"

Fue en Toronto donde declaró: "Quiero hacer una pausa, y no sé por cuánto tiempo". Y explicaba: "Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono... y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea".

Una vez termine la gira 'Joanne', el próximo mes de diciembre, se tomará ese respiro que, según sus propias palabras, le servirá para "reflexionar sobre su carrera y hacer un proceso de sanación".

