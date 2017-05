30 may 2017 corazón

María José Campanario ha tenido que celebrar su 38 cumpleaños ingresada. De nuevo la fibromialgia le ha llevado hasta el hospital, desde donde ha tenido que soportar ciertas críticas en las redes sociales. Así que la mujer de Jesulín de Ubrique ha decidido contestar vía Instagram.

Con nueve fotos, ocho de ellas mostrando los moratones que le han salido por los pinchazos del tratamiento y una más muy sonriente, y un texto pidiendo perdón por el trago amargo que está pasando, Campanario ha querido dar réplica a los que dicen que está utilizando su enfermedad.

"Que Dios me perdone por gustarme estar ingresada y que tengan que cogerme dos vías al día para poder quitarme el dolor, porque como veis en la foto del final, no me ocurre nada, ¿verdad?", comienzan sus palabras.

Y continúa: "Que Dios os perdone a todos los que no nos creéis, a todos los que pensáis que esto es un cuento, y no le deseo nada malo a nadie, pero ojalá solamente por un día, pudieseis poneros en la piel del que sufre esta enfermedad".

Que Dios me perdone por aun querer vivir y reírme"

"Que Dios me perdone por aun querer vivir y reírme. Que Dios me perdone por haber intentado darle voz a una enfermedad que es invisible. Que Dios me perdone por tener un seguro privado que me permite ingresar en una clínica cuando ya no puedo soportar el dolor de mil cuchillos clavándose en mi cuerpo", concluye antes de poner los 'hashtag' #quediosmeperdone #fibromialgia #fibromyalgiawarrior #nopiensoparardelucharparaquesesepaloquesufrimos #buenasnoches.

A un par de meses de celebrar su reboda con Jesús Janeiro, parece no remotar en su estado de salud. Esperemos que, al menos ese día, la enfermedad la respete y pueda disfrutar con sus familiares y amigos.

