22 sep 2017 corazón

El pasado martes era hallada sin vidaCelia Fuentes, la modelo e 'influecer' que se hizo popular gracias al programa 'Quiero Ser' (Divinity), presentado por Sara Carbonero. Hasta este momento, se deconocen las causas del fallecimiento y sus familiares han pedido al entorno que no hablen con la prensa ni publiquen demasiados datos en las redes sociales para no entorpecer la investigación.

Sin embargo, su hermana no ha podido contener la impotencia y mostró un texto es sus 'stories' de Instagram que denotaba cierto sentimiento de culpa. Lo hizo a través de tres imágenes en las que se podía leer: "Querida hermana, me has soltado. Me has dejado. Te has ido. Me has roto".

Así mostraba su dolor la hermana de Celina Fuentes en la red. pinit

No tengo palabras para describir el estado en que me encuentro"

Tras ese comienzo desgarrador continuaba: "No tengo palabras para describir el estado en el que me encuentro. Solo sé que mi pregunta de '¿dónde está tu fuerza?' se dio la vuelta y la mía te la llevaste".

"Son muchos momentos en los que te salvé. Siempre que pasaba algo, llamabas a Carmen. Y Carmen siempre estuvo ahí para ayudar, pero te fallé, hermana. No pude salvarte. Y se me va la poca fuerza que me queda al pensar que tal vez pude hacer algo para que esto no ocurriera", prosigue con esta carta en las redes.

"Te fallé en el último y más importante momento en el que me necesitaste y eso me lo perdonaré nunca. Te quiero, te quise y te querré siempre, a ti, a mi Celuki. A mi hermana".

Seguro que también te interesa...

Muere Celia Fuentes, del programa de Sara Carbonero 'Quiero ser'