Muere Celia Fuentes, del programa de Sara Carbonero 'Quiero ser'

20 sep 2017 ABC.ES

El martes por la noche falleció la modelo e influencer Celia Fuentes. De momento no se conocen las causas exactas de su fallecimiento, sin embargo fuentes cercanas a la maniquí confirman que la joven decidió terminar con su vida voluntariamente. "Es cierto que Celia sufría depresiones, pero de momento no sabemos exactamente de qué ha muerto", explica el también modelo e influencer, Aless Gibaja en conversación telefónica para ABC. "Ha sido un palo muy grande. Nadie se lo esperaba", ha dicho asegurando que la familia no ha querido realizar ningún tipo de declaración.

Día 4 de la @mbfwmadrid. Qué opináis del look? Me ha encantado conoceros por cierto ! #MBFWM Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 7:14 PDT

La modelo, que fue concursante de 'Quiero ser', el programa de Sara Carbonero, saltó a la fama tras declarar a la revista mexicana 'Primicias Ya' que el político argentino Juan Facundo Moyano, un dirigente político y gremial del peronismo bonaerense, intentó seducirla mientras comenzaban los rumores de romance con Nicole Neumann. "Le dije: '¿Cuántos años mentales tienes y cómo puedes tener la poca vergüenza de estar con otra chica y decirme a mí que quieres ver y que vas a venir a Madrid?'. Me pareció súper mal por su parte y me dio tanto asco que lo bloqueé. Como político. La verdad no entiendo de política... Pero como hombre a mí me dejó mucho que desear", declaró durante una entrevista con el medio citado anteriormente.

Me declaro adicta a las personas que te sacan una sonrisa . Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 12:11 PDT

