Khloé Kardashian, embarazada

27 sep 2017

Ayer mismo Caitlyn Jenner confirmaba lo que era un rumor más que extendido: su hija Kylie Jenner se convertirá en madre el próximo mes de febrero. De una niña, para más señas. Pero no es la única que va a aumentar la familia Kardashian-Jenner próximamente.

Y no nos referimos tampoco a Kim Kardashian, de quien se supo hace un par de semanas que será madre por tercera vez junto a Kanye West. En su caso, además, se conoció que lo haría a través de una gestación subrogada.

Khloé Kardashian también se encuentra en estado de buena esperanza. Al menos así lo confirma la web de noticias norteamericana TMZ. Así, la menor de las Kardashian, se convertiría en madre primeriza en las primeras semanas de 2018.

Lo hará junto a la persona con la que comenzó una relación hace algo más de un año: la estrella de la NBA Tristan Thompson. Para él no será su primera experiencia con la paternidad, puesto que tiene un hijo de una relación anterior.

El mencionado medio recuerda cómo, a finales de la última temporada de 'Kep up with the Kardashian', Khloé ya advirtió sus intenciones de formar su propia familia, revelando que había dejado de utilizar métodos anticonceptivos.

